Seinpost Slinge is „rustgevend baken” in Rotterdam-Pendrecht

Jan van ’t Hul

De naoorlogse wijk Rotterdam-Pendrecht krabbelt op uit de verpaupering. Maar de nood is er nog groot. „De grootste nood is: Hier gaan mensen verloren. Daar ben je toch bewogen over.”

Aan de Middelharnisstraat bevindt zich Seinpost Slinge, de pioniersplek van de protestantse gemeente van Rotterdam-Zuid. Sinds augustus 2014 is Dick van den Boogaart als pionier aan Seinpost Slinge verbonden. Op 23 juni nam hij afscheid.

Op de eerste verdieping, boven de ontmoetingsruimte, heeft Van den Boogaart zijn kantoor. In de vensterbank staat een houten vuurtorentje, voor Van den Boogaart een sprekend beeld: „Een vuurtoren is een seinpost, een baken in zee. Zijn licht schijnt ver om zich heen en zijn lamp gaat nooit uit. Zo is het ook met de liefde van Christus. Die blijft ook schijnen en gaat ook niet uit. Die liefde blijft maar schijnen, op zoek naar mensen die zonder God in deze wereld leven, blijft zoeken om hen veilig thuis te brengen in de haven van Jezus Christus. Hem hebben we nodig om veilig thuis te komen en met Hem kunnen we afmeren in de veilige haven.”

Wat heeft Van den Boogaart in Pendrecht gedaan? „Ik was pastor, pionier, voorganger, evangelist. Evangelist, dat is het mooiste beroep dat er is. Dat woord staat letterlijk in de Bijbel. Het woord ”dominee” staat er niet in, maar ”evangelist” wel. Dat is mijn roeping geweest, evangeliseren vanuit Gods perspectief.”

Verkwanseld

Tot zijn veertigste was Van den Boogaart christen-met-de-mond, zegt hij. „Ik ging wel naar de kerk, maar geloofde niet met mijn hart. De Heere God bemoeide Zich wel met mij, maar ik liep altijd de andere kant op en verkwanselde mijn tijd. Dat duurde totdat de liefde van Jezus mij in het hart greep. Ik heb een keus moeten maken. Dat gaf een enorme strijd, maar die heeft God voor mij gewonnen. Toen heb ik alles losgelaten om opnieuw te beginnen.”

Van den Boogaart werd evangelist in het Antwerpse havengebied, vervolgens voorganger van de christelijke gereformeerde zendingsgemeente in Haarlem, en werkte als pionier in Pendrecht.

In Pendrecht heeft Van den Boogaart vooral verbinding willen leggen. „Dat is belangrijk, verbinding leggen tussen allochtonen en autochtonen, tussen jongeren en ouderen, maar vooral ook tussen criminelen en Christus Jezus, onze Heere. En dat allemaal met als doel dat mensen zich zouden gaan aansluiten bij Gods Koninkrijk, zodat ze Hem mogen kennen en respecteren, als de Schepper, de Heiland, de Messias, de Redder van hun leven, om Hem eeuwig te loven in Zijn Koninkrijk.”

Terwijl hij vanuit het raam naar buiten wijst, zegt hij: „Weinig mensen in deze buurt weten dat er een God is. Dit is zendingsgebied. Daar hoef ik niet voor naar Afrika. Hier wonen alleenstaande moeders, werklozen, eenzame mensen, ex-gedetineerden en mensen met een enkelbandje. In Pendrecht worden veel problemen rondgepompt, maar in de Seinpost zijn ze allemaal welkom, met hun verhalen, hun armoede en ellende, voor een praatje of een spelletje. We geven taalles, verstrekken maaltijden, doen aan huiswerkbegeleiding, we hebben een winkel voor tweedehandskleding en een koffie-inloop, we organiseren een kinderclub en een jongensclub. En op zondag komen we samen voor een Bijbelse boodschap. Zo strekken we onze handen uit naar al deze mensen zonder God.”

Het gebouw van Seinpost Slinge grenst aan de Open Hofkerk. Van den Boogaart is enthousiast over deze plek: „Dit is een rustgevend baken in de buurt, een plek van licht in de duisternis, een schuilhut voor het leven.”

In het uitdragen van de Bijbelse boodschap wil Van den Boogaart niet provoceren. „Ik loop niet met een Bijbel in de hand door de wijk en zal zondags ook niet luid roepen dat de mensen zich moeten bekeren. Maar iedereen zal wel weten waar ik voor leef. Dat is om God groot te maken en mensen bij Hem te brengen.”

Zwarte burka

Buiten, op de stoep, loopt een vrouw voorbij, zwarte burka, zwarte pantoffels. Als Van den Boogaart haar in een paar zinnen zou mogen zeggen wat hij kwijt wil? Hij gaat voor het raam staan en zegt: „Lieve buurvrouw, hoe is ’t met je? Mag ik je iets over Jezus vertellen? Hij is de Zoon van God. Ik mag leven in het licht van Hem, en dat geeft me zo veel blijdschap. Bij Hem schuil ik. Zou je dat ook niet willen? Lieve buurvrouw, kom ’s binnen. Ik heb een bakkie voor je. Wil je een Bijbel?”