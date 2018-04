Sedermaaltijd op Stille Zaterdag in Voorthuizen

Dit jaar vallen het Joodse Pesachfeest en het christelijke paasfeest samen. Dat gebeurt in Voorthuizen heel letterlijk. Op het terrein van Near East Ministries wordt op zaterdagmiddag de sedermaaltijd, die voorafgaat aan het Pesachfeest, gehouden.

Near East Ministry (NEM) is een christelijke organisatie die gericht is op de ontmoeting met Israël en de Arabische volkeren. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat Israël Gods eigen volk is, bedoeld om tot zegen voor de volken te zijn.

De NEM zendt diaconale werkers uit naar het Midden-Oosten. In Nederland richt de organisatie zich op onderwijs in het volgen van de Heere Jezus, de Messias van Israël, met speciale aandacht voor de plaats van Israël en de volken in Gods plan. In die activiteiten past het houden van de sedermaaltijd.

In de werkkamer van directeur Dick Jaspers Focks liggen de attributen al uitgestald: speciale borden, kaarsen en de Haggada. Ze zijn een klein voorspel van wat op Stille Zaterdag gaat gebeuren en waarvoor men zich nog kan opgeven. Jaspers Focks: „Het feest wordt in de grote zaal gehouden aan lange tafels. Het is een vrolijke maaltijd.”

Wat zegt u nu?

„Het is een vrolijke maaltijd. Christenen hebben het idee dat de sedermaaltijd een treurige maaltijd is. Dat geldt alleen maar voor het eerste gedeelte ervan, het voorgerecht, als teruggedacht wordt aan de ellende in Egypte en de uittocht van het volk Israël. Dat is heel symbolisch. Dan eten we bijvoorbeeld mierikswortel, die heel erg bitter is, en peterselie die in een kom met zout water gedoopt wordt. Er is ook een lamsbout bij, ter herinnering aan het lam dat geslacht werd, en ongezuurde broden om de haast van de uittocht te gedenken.

Maar ook daar is al een vrolijk element: de glazen met wijn worden vier keer bijgevuld, naar aanleiding van de vier beloften van de Heer aan Mozes in Exodus 5:5 en 6. God beloofde Israël te zullen uitleiden, te redden, te verlossen en als Zijn volk aan te nemen. Dat element is niet bitter.

Na dit voorgerecht verandert de sfeer. De kaarsen, die het licht symboliseren, worden aangestoken en het hoofdgerecht komt op tafel. De symboliek is voorbij en het gaat vanaf dan om lekker eten en drinken. Het feest ter herinnering aan de uittocht is het mooiste feest dat er is en daar hoort vrolijkheid bij.”

Zijn er zaterdag ook kinderen die vragen stellen?

„Dat hoort traditioneel bij de sedermaaltijd, ook in Voorthuizen. Het jongste kind stelt vier vragen: „Waarom eten we alleen brood zonder gist? Waarom eten we bittere kruiden? Waarom moeten we onze groenten onderdompelen? Waarom eten we leunend en niet zittend?”

De antwoorden op die vragen staan in de Haggada, het verhaal van de uittocht. Hier ligt het boekje. Toen de Israëlieten uit Egypte vertrokken, hadden ze geen tijd om het deeg te laten rijzen. Men eet tijdens de sedermaaltijd bittere groenten en kruiden om te gedenken dat het leven van de Israëlieten in Egypte bitter was. Het onderdompelen van de groenten gebeurt ter herinnering aan de zweepslagen van de slavendrijvers. Het leunend eten ziet op de bevrijding uit de slavernij. Slaven aten zittend of staand, vrije mensen lagen aan.”

Is dat feest wel interessant voor kinderen?

„Voorafgaand aan de sedermaaltijd is er voor de ouderen uitleg en voor de kinderen een plagentocht. Ze maken van alles in het nabijgelegen bos en gaan ook het wonder van de splitsing van de Rietzee meemaken.”

Wat hebben christenen eraan?

„Jezus vierde Zelf, voorafgaand aan de kruisiging, de sedermaaltijd met Zijn discipelen. Wij kunnen er veel van leren. Zoals God het volk Israël uit Egypte heeft geleid, zo heeft Jezus ons uitgeleid uit het slavenhuis van de zonde en onder Zijn heerschappij gebracht. Zoals het lam dat gegeten werd vijf dagen bij het gezin verbleef, voordat het geslacht werd, zo was Jezus vijf dagen in Jeruzalem voor Pesach. Zoals het bloed van het lam aan de deurpost gestreken moest worden, zo moest Jezus zijn bloed offeren om ons vrij te maken. Het zijn geloofszaken. We mogen ons bij Israël aansluiten.”

Wij zijn toch geen Joden?

„Het is dan ook niet verplicht om de sedermaaltijd te houden. Dat was het wel voor de Joden. Wij doen het op Messiaanse wijze: Jezus staat tijdens deze maaltijd in het middelpunt. Mensen kunnen juist hierdoor gesterkt worden in het geloof. Ik houd zelf de sedermaaltijd al jaren, ook als Pasen en Pesach niet samenvallen. Het gaat vooral om een leerzame bijeenkomst.”

Houdt de NEM ook andere Joodse feesten?

„Jaarlijks wordt op ons terrein ook het Loofhuttenfeest gevierd. Dan zijn er hutten en vruchten van de oogst maar ook volks- en reidans, zoals dat in Israël gebeurde. Wat je hoort, onthoud je. Wat je ziet, onthoud je beter. Wat je gedaan hebt, onthoud je het beste.”

Wat moeten de deelnemers onthouden van deze bijeenkomst?

„Ik hoop dat ze onthouden dat we een goede God hebben Die verlost en dat we veel kunnen leren van het Joodse volk.”

