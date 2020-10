Seculiere pers op bezoek bij kerken

De seculiere pers heeft zondag verschillende reformatorische kerken bezocht. Soms hield de politie toezicht. „Een open en nette houding naar de pers is belangrijk”, zegt een woordvoerder uit Barneveld.

De gereformeerde gemeente van Barneveld-Centrum belegde zondag drie diensten waar elk zo’n 450 mensen op afkwamen, aldus woordvoerder Hans van der Velde. Hij was namens de kerkenraad aangesteld om onder meer de pers te woord te staan. „Dat was maar goed ook, want een journaliste van De Gelderlander was ’s morgens aanwezig en maakte een video-opname van het gesprek. Het ANP belde vervolgens en binnen no time stond alles op NOS, nu.nl en RTL.”

Kerken ondernemen actie, vaak op maat

Achteraf was het erg verstandig dat we ons goed voorbereid hadden, aldus Van der Velde. „Een open houding hebben naar de pers en deze netjes en zakelijk te woord te staan is erg belangrijk. We hebben niets te verbergen. We hebben de journaliste van De Gelderlander nog uitgenodigd om de dienst te bezoeken, maar daar ging ze niet op in.”

Tijdens de dienst in Barneveld werd gedempt gezongen, de uitgenodigde bezoekers kregen een plaats toegewezen, maar er werd geen gebruik gemaakt van mondkapjes. Van der Velde: „We volgen hier het advies van de Gereformeerde Gemeenten, die dit niet verplicht stelden vanwege het niet-bewezen nut.”

Toezicht politie

De gereformeerde gemeente te Sliedrecht had de seculiere pers verwacht, mede doordat haar predikant ds. A. T. Huijser afgelopen week veel in het nieuws was geweest, maar dat was gelukkig niet het geval, meldt scriba H. Kroon. Omdat de gereformeerde gemeente de enige was in de woonplaats die het aantal bezoekers niet had afgeschaald naar dertig, hield de politie bij de morgendienst toezicht, maar dat verliep alles zonder problemen.

De gemeente ontving 100 bezoekers en benutte daarbij 10 procent van de capaciteit: vorige week waren er nog zo’n 300 kerkgangers. De gemeente maakte gebruik van mondkapjes bij aankomst en vertrek van de zitplaatsen.

Dat laatste gebeurde ook bij de gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld. Deze gemeente kwam in juni in het nieuws vanwege het bezoek van minister Grapperhaus aan de eredienst. Zondag woonde een verslaggever van dagblad Trouw de bijeenkomst bij.

Scriba H. Morren meldde maandagmorgen desgevraagd dat de twee diensten elk zo’n 500 bezoekers trokken, heel wat minder dan de ongeveer 1000 kerkgangers vorige week. Tijdens de dienst benadrukte ds. J. Roos het gehoorzamen van de overheid. Morren: „Hij riep op tot inkeer. Als dat niet de vrucht is van de eerste golf, laat dat dan het geval zijn met de tweede golf, zo zei hij. Hoe ordelijk het gisteren allemaal is verlopen, de situatie blijft nog steeds pijnlijk en we voelen het gemis om gezamenlijk op te gaan des te meer.”

Staphorst

Ook in Staphorst was de pers zondag aanwezig, maar minder opdringerig, zegt scriba A. Bouwman van de hersteld hervormde gemeente ter plaatse. Media interviewden bewoners van Staphorst en er werden gedeelten van de preek van ds. H. J. van Marle uitgezonden. Er werden drie diensten gehouden met „enkele honderden” bezoekers, verdeeld over de drie (bij)gebouwen van de kerk, aldus Bouwman.

„Er vond dus een behoorlijk afschaling plaats vergeleken met vorige week, op advies van het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk. We hebben besloten een stap terug te doen, mede ook als gevolg van de grote sociale druk op Staphorst. Maar het doet erg veel pijn als je al die lege banken ziet.”

Bouwman hoopt dat de bui nu over Staphorst heentrekt. „Je wilt niet weten hoeveel reacties je nog steeds krijgt, nu al bijna 900 mails, waarin je het meest afschuwelijke toegewenst wordt. Gelukkig heeft de politie nog niet hoeven in te grijpen. Maar het ergste is dat de naam van de Heere door het slijk gehaald wordt. Er zijn veel mensen die uit sensatie naar de preken luisteren. Je hoopt dat de boodschap van het Evangelie hen ook zal raken.”

Wel of niet afschalen

Wel of niet afschalen? Veel kerken kozen –met pijn in het hart– voor het maximumaantal van dertig kerkgangers.

De hervormde gemeente in Barneveld verzorgde zondag acht diensten waarvoor dertig bezoekers waren uitgenodigd, meldt scriba J. Mosselman. Er werden mondkapjes gebruikt en twee voorzangers vervingen de gemeentezang. Omroep Gelderland maakte opnamen van de dienst in de Oude Kerk.

Ook de hervormde en de hersteld hervormde gemeente in Rijssen maximeerden het aantal op dertig en stelden een mondkapje verplicht.

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht moest „met pijn” afschalen naar dertig bezoekers, stelt ds. M. H. Schot op de website van de kerk. „Het aantal besmettingen in ons dorp is enorm gestegen, zo ook in onze kerkelijke gemeente. Hoewel onze samenkomsten niet de bron lijken te zijn, zouden ze wel degelijk een schakel kunnen vormen in de verdere verspreiding.”