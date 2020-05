Secretaris CIO: Kerk niet open met Pinksteren

Het ziet er niet naar uit dat er met Pinksteren kerkdiensten kunnen worden gehouden met meer aanwezigen dan nu is toegestaan. De SGP roept het kabinet er intussen toe op om de kerken niet over het hoofd te zien bij het versoepelen van coronamaatregelen.

Vooralsnog is er „geen enkel zicht” op een datum waarop de coronamaatregelen voor kerken worden versoepeld, liet Daniëlle Woestenberg van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) vrijdagochtend weten. Het CIO overlegde donderdag met minister van Eredienst Ferd Grapperhaus. „Het ziet ernaar uit dat er voor kerken bij de eerstvolgende versoepelingen nog niets verandert. Ons werd duidelijk gemaakt dat we op Pinksteren niet hoeven te rekenen.”

Een woordvoerder van de minister lichtte vrijdagmorgen toe dat het versoepelen van de maatregelen in „kleine stappen” plaatsvindt en dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat de maatregelen voor kerken op korte termijn versoepeld worden – dus ook niet voor Pinksteren.

De Tweede Kamerfractie van de SGP drong er vrijdag in schriftelijke vragen aan het kabinet op aan om het Outbreak Management Team (OMT) te vragen ook een advies uit te brengen over kerkdiensten en afscheidsbijeenkomsten. „Ik weet dat ook kerken al heel concreet en tot in detail de anderhalvemeternorm hebben uitgewerkt voor hun gebouwen. Zij vragen zich af: als warenhuizen en bouwmarkten onder voorwaarden open kunnen zijn, wat betekent dit dan voor kerkgebouwen en aula’s?”, zegt fractievoorzitter Van der Staaij.

Er worden nu adviezen verwacht over versoepelingen voor kappers en andere contactberoepen en het verruimen van de bezoekregeling in verpleeghuizen. Los daarvan besloten deze week diverse warenhuizen open te gaan.

De vraag van kerken klemt volgens Van der Staaij temeer „als je beseft hoeveel betekenis afscheidsbijeenkomsten en kerkdiensten hebben voor genodigden en voor bezoekers.”