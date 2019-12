”Sealthiël”, een nieuwe kerk in Leerdam

Fors en robuust verrijst het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland aan de Drossaardslaan in Leerdam. Aan de voorgevel prijkt de naam van de kerk: ”Sealthiël”. Met andere woorden: „Ik heb God gevraagd.”

Aan de hoefijzervormige tafel in de consistoriekamer zitten ouderling W. H. Heenck en diaken Joh. Benschop, voorzitter van de bouwcommissie. Over de naam van de nieuwe kerk zegt Heenck: „Deze naam stond ook op de gevel van onze vorige kerk, in de binnenstad. ”Sealthiël” heeft een rijke betekenis: „Ik heb God gevraagd.” Kennelijk was het bij ons vorige gebouw ook al een zaak van het gebed. Zo is het ook nu. Dit is een plaats des gebeds, waar de Naam des Heeren wordt aangeroepen om een zegen over de bediening van Zijn Woord, waar gevraagd wordt om waarachtige bekering van mensen, waar gebeden wordt om een horend oor en een opmerkzaam hart, in het uitzien of het God zou mogen behagen om Zijn Heilige Geest uit te zenden in het midden van de gemeente.”

De Sealthiëlkerk oogt als een historische dorpskerk, opgebouwd van rode baksteen. De kerk is een ontwerp van architectenbureau Born, heeft een klassieke hoofdvorm en is voorzien van een vierkante kerktoren. Benschop: „We hebben er bewust voor gekozen om in de toren geen luidklok te hangen. De buurtbewoners hadden daar moeite mee. We wilden de buurt niet frustreren met een luidklok en in de vorige kerk hadden we ook geen luidklok.”

De hoge kerkzaal biedt ruimte aan 750 kerkgangers. Op grijze tegels staan vergrijsde, beukenhouten banken. Aan het plafond hangen vier enorme kroonluchters, gemaakt door een gemeentelid. Op de galerij boven de kansel wordt nog gewerkt aan de plaatsing van een orgel van Verschueren, afkomstig uit de voormalige Petruskerk in Berlicum. Het tweeklaviers instrument wordt uitgebreid tot 31 stemmen.

Parkeerruimte

Sinds 1942 kwam de gemeente bijeen in een kerkgebouw aan de Nieuwstraat, in het centrum van de stad. Dat gebouw voldeed steeds minder aan de behoefte, zegt Benschop. „Er was een groot gebrek aan zaalruimten en catechisatielokalen en er waren steeds meer parkeerproblemen in de binnenstad. Het gebouw was oud en voor ons niet toekomstbestendig meer.”

De eerste besprekingen over de mogelijkheden van een kerk op een andere plaats dateren uit 2006. In 2011 werd concreet besloten tot nieuwbouw over te gaan. Twee jaar later kon een grote kavel grond aan de Drossaardslaan worden gekocht, op de plaats waar een huishoudschool stond. Halverwege het jaar 2018 werd de eerste paal geslagen.

Centrale hal

Achter de enorme voordeuren ligt de centrale hal, omgeven door grote zalen, die aan elkaar kunnen worden verbonden en bij de kerkzaal kunnen worden gevoegd, een keuken met twee uitgiftebalies en een opbaarruimte. Op de eerste verdieping bevindt zich de bibliotheekruimte en een studeerkamer voor de predikant.

Op de galerij staan Heenck en Benschop de kerkruimte te bekijken. Ze zijn tevreden. Benschop: „Dit is een sobere en functionele kerk, passend bij de klassieke bouwstijl waarvoor gekozen is.”

Heenck: „In deze ruimte is alles gericht op het liturgisch centrum, op de kansel en dus op de verkondiging van het Woord.”

Buiten, links van de toren, is de eerste steen ingemetseld, gelegd op 17 november 2018, met de tekst uit Zacharia 4:7: „Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbábel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven.”

Boek over ggiN van Leerdam

Ter gelegenheid van de oplevering van de nieuwe kerk presenteert de kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Leerdam binnenkort het boek ”Men noemt Zijn Naam” (ontleend aan Jesaja 9:5). In het boek wordt een korte historische schets van de gemeente gegeven, naast een beschrijving van de totstandkoming van het nieuwe kerkgebouw. Op 3 juli 2018 kreeg de gemeente, na 72 jaar vacant te zijn geweest, ds. A. van Voorden als predikant. In het boek staan de bevestigingspreek door ds. M. Krijgsman en de intredepreek van ds. Van Voorden. De preek die ds. Van Voorden houdt bij de ingebruikneming van de nieuwe kerk, deze donderdagavond, wordt ook in het boek opgenomen.