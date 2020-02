SDOK stelt symposium uit vanwege coronavirus

Een door Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) georganiseerde predikantensymposium gaat niet door vanwege het coronavirus. De Chinese hoofdspreker komt niet naar Nederland.

Vanwege risico’s en onzekerheden rond het virus heeft SDOK besloten om het symposium uit te stellen, meldde de organisatie maandag. De bijeenkomst stond gepland voor 13 maart, maar zal nu in het najaar gehouden worden.

Pastor Enfu, voorganger van een huiskerkgemeente in Peking, is de hoofdspreker en heeft aangegeven liever niet naar Nederland te reizen, aldus SDOK-woordvoerder Richard Groenenboom. „Hij vertelde me dat hij nauwelijks buiten komt om besmetting te voorkomen. Hoewel er geen leden van zijn gemeente besmet zijn, heeft het coronavirus een behoorlijke impact op zijn gemeente.” De zondagse samenkomsten zijn afgelast.

Tijdens het symposium zou voorganger Enfu spreken over de impact van het restrictieve beleid van de Chinese president Xi Jinping op zijn gemeente en op de kerk in zijn land.