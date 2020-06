SDOK start podcast over vervolgde christenen

Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) start vrijdag met een tweewekelijkse podcast over vervolgde christenen.

In de podcast De Stem gaat SDOK-woordvoerder Richard Groenenboom in gesprek met een collega of met iemand die sterk betrokken is bij vervolgde christenen.

„Naast het delen van de verhalen wordt ook nagedacht over de vraag wat je als christen in Nederland kan leren van de verhalen”, aldus Groenenboom dinsdag.

Volgens de woordvoerder van Stichting De Ondergrondse Kerk is een podcast een erg geschikte manier om vervolgde christenen een stem te geven. Om die reden is ervoor gekozen om het programma de titel De Stem mee te geven. In de podcast zullen regelmatig fragmenten te horen zijn uit interviews met vervolgde christenen.

In de eerste aflevering gaat Groenenboom in gesprek met Hannelie Groenewald. Ze werkte jarenlang als zendeling in Afghanistan. Haar man en twee tienerkinderen werden in 2014 door de taliban vermoord.