Scriba PKN wil gesprek over manifest ”Vrouwen binnen bestuursraden”

Van onze verslaggever

DOORN. Ds. T. Huisman uit Zeerijp wilde donderdagavond tijdens de vergadering van de generale synode van de Protestantse Kerk in Doorn aan scriba dr. R. de Reuver het manifest ”Vrouwen binnen bestuursraden” overhandigen. De scriba weigerde echter het document in ontvangst te nemen.

Het enige inhoudelijke agendapunt van de avondsessie was de verkiezingsprocedure voor de preses (voorzitter) en assessoren (vicevoorzitters) van het moderamen (dagelijks bestuur) van de Protestantse Kerk. De bespreking had plaats enkele uren na de verkiezing van ds. M. C. Batenburg als opvolger van ds. S. van Meggelen, die afgelopen september moest terugtreden wegens gezondheidsproblemen. Het bespreekpunt was al op de synodeagenda geplaatst voordat bekend was dat er een tussentijdse presesverkiezing zou plaatsvinden.

Juist toen dr. De Reuver aan het begin van de bespreking had gezegd dat hij in gesprek wilde met een groep synodeleden met „kritische vragen” over onder meer „de vrouw in het ambt”, kwam ds. Huisman naar voren om het manifest aan te bieden. Daarin staat onder meer dat minimaal twee van de vijf moderamenleden vrouw moet zijn. Momenteel is assessor diaken J. Galjaard het enige vrouwelijke moderamenlid. Wel had de generale synode tussen 2013 en 2019 een vrouwelijke preses in de personen van ds. K. van den Broeke en ds. Van Meggelen.

Dr. De Reuver nodigde de opstellers van het manifest uit voor een gesprek. De scriba weigerde echter het manifest in ontvangst te nemen. „De generale synode is niet het gremium om manifesten aan te bieden.”

Tijdens diverse peilingen –geen officiële stemmingen– in het vervolg van de bespreking bleek een meerderheid van de synodeleden van mening dat een preses niet iemand van buiten de synode kan zijn. Een meerderheid vindt ook dat de regel mag blijven staan dat een preses niet per definitie een predikant hoeft te zijn. Ook zien de meeste synodeleden graag dat de preses naast de scriba als ‘gezicht’ van de kerk kan optreden, terwijl drie van de vijf moderamenleden aangaven daar niets voor te voelen.