Schuiladres dochters Asia Bibi beschoten

Onbekenden hebben onlangs de woning beschoten waarin twee dochters van de vrijgesproken Pakistaanse christin Asia Bibi zouden zijn ondergedoken.

Dat meldde de rooms-katholieke hulporganisatie Kerk in Nood maandag. De organisatie sprak met Joseph Nadeem, een Pakistaanse rooms-katholiek bij wie de dochters momenteel inwonen. Inmiddels heeft de familie Nadeem met de dochters van Bibi, Esha en Eisham, in een maand tijd al vier keer moeten verhuizen.

„De islamisten zitten achter ons aan en iedere keer als wij merken dat we gevaar lopen, vluchten wij onmiddellijk”, vertelt Nadeem. „Wij kunnen zelfs niet naar buiten om levensmiddelen te kopen. Ik ga alleen ’s nachts de straat op en bedek mijn gezicht.”

Asia Bibi is met haar man Ashiq ondergebracht op een veilige plaats, aldus Nadeem. Berichten dat zij een uitreisverbod heeft, zijn tegengesproken door zowel de advocaat van Bibi, die naar Nederland is gevlucht, als een Pakistaanse opperrechter die onlangs op bezoek was in Groot-Brittannië.

Nadeem stelt dat Asia Bibi zich grote zorgen maakt over haar dochters, die ze na haar vrijlating nog altijd niet heeft kunnen ontmoeten. „Ik zal nooit hun eerste telefoongesprek vergeten”, zegt Nadeem. „Esha en Eisham hebben urenlang van blijdschap gehuild.”

Bibi hoopt snel met haar gezin het land te kunnen verlaten, aldus Nadeem. Tot op heden is er echter nog geen enkel land dat hun officieel asiel heeft aangeboden.