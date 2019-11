De christelijke gereformeerde schrijfster en spreekster Dien de Haan (85) is zondag overleden.

De Haan werd in 1934 in Hattem geboren. Ze was ruim 25 jaar eindredactrice van de Elisabethbode. In dat blad schreef ze onder het pseudoniem Annie Verdelman regelmatig pastorale gedichten, columns en Bijbelstudies. Ook onder haar eigen naam schreef ze enkele praktisch-pastorale boeken. De Haan sprak ook tijdens kerkdiensten in evangelisatiecontext en ze begeleidde predikanten en kerkelijk werkers.