Schotse theoloog John L. Mackay (70) overleden

De Schotse theoloog prof. dr. John L. Mackay (70) is donderdag overleden. Hij was een van de leidende figuren binnen de Free Church of Scotland en een bekend oudtestamenticus.

De Free Church maakte het overlijden van dr. Mackay bekend op zijn website.

Dr. Mackay was sinds 1980 predikant in het Schotse kerkverband. Hij diende één gemeente: Rosskeen, ten noorden van Inverness. In 1983 werd hij benoemd tot hoogleraar Hebreeuws en Oude Testament aan het Free Church College in Edinburgh. Van 2010 tot zijn emeritaat in 2013 was hij directeur van deze predikantenopleiding.

De hoogleraar was lange tijd eerste secretaris van de generale synode van de Free Church of Scotland. De evangelicale theoloog was auteur van diverse Bijbelcommentaren en stond bekend om zijn nadruk op persoonlijke geloofsbeleving en de aandacht die hij gaf aan de positieve betekenis van het Calvinisme.

Dr. Mackay was getrouwd en vader van een zoon en een dochter. De rouwdienst heeft woensdag plaats in Edinburgh, de begrafenis volgt een dag later in Easter Ross, vlakbij zijn eerste standplaats Rosskeen.