Schotse predikant verdacht van aanval op vrouw

De predikant van de Keith North Church in Schotland is tijdelijk op non-actief gesteld omdat hij ervan verdacht wordt een vrouw te hebben aangevallen.

Dat meldde de krant The Scottish Sun dinsdag.

De gemeente kreeg zondag te horen dat haar predikant, ds. Alastair Gray (65), tijdelijk van zijn taken is ontheven. Een reden werd niet gegeven. De politie doet onderzoek naar de aanval op de vrouw, die eerder deze maand zou hebben plaatsgevonden.

De Church of Scotland bevestigde maandag dat de predikant zijn werkzaamheden heeft neergelegd, in ieder geval totdat het onderzoek is afgerond.