Schotse predikant John J. Murray (85) overleden

De Schotse predikant John J. Murray (85) is woensdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Dat maakte de Free Church of Scotland (Continuing) woensdag bekend.

John Murray werd geboren op 11 september 1934. Hij werkte als assistent-uitgever bij The Banner of Truth vanaf 1960, eerst in Londen en later in Edinburgh. Onder de prediking van de bekende dr. D. Martyn Lloyd Jones in Londen wist hij zich geroepen om predikant te worden. Hij studeerde theologie aan het Free Church College in Edinburgh. In 1978 werd hij bevestigd in zijn eerste gemeente, Oban, in de Schotse hooglanden.

Vanaf 1989 diende Murray als predikant in de St. Colomba-gemeente in het centrum van Edinburgh. In de daaropvolgende jaren speelde hij een belangrijke rol bij de kerkelijke ontwikkelingen die in 2000 leidden tot een scheuring in de Free Church of Scotland. Murray ging mee met de groep die zich betitelde als Free Church of Scotland (Continuing).

John Murray ging in 2002 emeritaat. In 2003 was hij moderator van de general assembly van de Free Church (Continuing). De predikant kon niet meer voorgaan in kerkdiensten, nadat hij in 2018 getroffen werd door een beroerte.

Murray was auteur van diverse boeken, onder andere over kerkhistorie. Zo schreef hij een biografie van de Schotse reformator John Knox.