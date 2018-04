Schotse predikant Ian M. Fraser (100) overleden

ALVA (RD) De Schotse predikant dr. Ian M. Fraser is dinsdag op 100-jarige leeftijd overleden.

Dr. Fraser was een toonaangevende theoloog binnen de Church of Scotland. Hij zette zich in voor de oecumene tussen kerken in Schotland en voerde actie tegen het communisme in Oost-Europa en de Apartheid in Zuid-Afrika. Ook schreef hij tientallen boeken. Ian Masson Fraser was in 1938 een van de grondleggers van de oecumenische Iona-geloofsgemeenschap. Dr. Fraser woonde de laatste jaren in een bejaardenhuis in Alva, tussen Edinburgh en Glasgow.