Schotse predikant A. Smith overleden

De Schotse predikant ds. Angus Smith (90) is op 27 augustus overleden.

Ds. Smith stond bekend als de ”veerbootdominee”, omdat hij in 1965 de aanlegplaats op het eiland Skye blokkeerde om de eerste zondagse veerdienst naar het eiland tegen te houden. In 2002 blikte hij daar in het Reformatorisch Dagblad op terug: „We hielden ongeveer een uur stand, maar toen ging het niet meer. (...) Inmiddels lijkt de zondag op Skye sterk op die op het vasteland.”

Ds. Smith diende de Free Church of Scotland (1958-1999) en de Free Presbyterian Church of Scotland (1999-2019).