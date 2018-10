Schotse kerktoren bekleed met 16.000 ‘poppies’

Redactie kerk

EDINBURGH. De kerktoren van Liberton, een voorstad van het Schotse Edinburgh, is sinds deze week bekleed met ”poppies”.

Ruim 16.000 kunststof klaprozen, zogeheten poppies, zijn op de toren en delen van het kerkgebouw aangebracht ter herinnering aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Volgende maand wordt herdacht dat de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden ten einde kwam. Op 11 november is er in de kerk van Liberton, die behoort tot de Church of Scotland, een herdenkingsdienst.