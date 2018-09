Bij de Schotse Free Presbyterian Church zijn deze maand drie studenten begonnen aan het eerste studiejaar bij ds. Allan MacColl in Ness (Lewis). Het betreft John Morrison van het eiland Harris, John Campbell van het eiland Skye en Trycot Mwedzi uit Zimbabwe.

De Free Presbyterian Church of Scotland heeft enkele gemeenten in Zimbabwe. Het is op 1 oktober een eeuw geleden dat ds. Petros Mzamo werd geboren. Hij legde in Nederland de contacten waaruit de Mbuma-Zending is voortgekomen.