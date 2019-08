Schoonmakers in Parijs zijn begonnen met het opruimen van looddeeltjes die in de omgeving van de Notre-Dame terecht zijn gekomen tijdens de brand in april.

In de buurt zijn dinsdag straten afgezet, waaronder het plein voor de beroemde gotische kathedraal. De opruimwerkzaamheden zullen naar verwachting eind deze maand klaar zijn.