Schoolkinderen bezoeken Der Aa-kerk

Kinderen van drie basisscholen uit Kollum, Wehe- den Hoorn en Groningen keken woensdag met heel andere ogen naar een kerkgebouw. Ze mochten zelfs tot boven de gewelven van de Der Aa-kerk komen.

Het initiatief kwam van de Kinderuniversiteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Zij belegden een aparte kinderconferentie in de monumentale Der Aa-kerk in het centrum van de stad Groningen. Deze kinderconferentie sloot aan bij de internationale conferentie Religious Heritage in a Diverse Europe, die woensdag in Groningen begon.

Zo’n zestig leerlingen zijn deze ochtend in de Der Aa-kerk aanwezig. Ze zijn gevraagd voor deze kinderconferentie omdat zij eerder dit schooljaar een gastles kregen van RUG-studente Marije Hoekstra. „Dit is nu ons slotuitje”, aldus Boersma.

Eerst krijgen de leerlingen uitleg van Douwe van der Tuin van de Kinderuniversiteit. Hij vraagt of de kinderen weleens een werkstuk maken. Enkele vingers gaan omhoog. Van der Tuin: „Wetenschappers maken ook werkstukken en presenteren die. Jullie gaan vandaag ook aan de slag. We gaan niet alleen luisteren, maar vooral ook dóén, net zoals echte wetenschappers dat doen.”

Erfgoed

Het onderwerp ”erfgoed” is niet zomaar gekozen. „We willen erfgoed doorgeven aan de volgende generaties, en vandaag dus aan jullie.”

De klas uit Kollum begint aan een ontdekkingstocht door de kerk, helemaal bovenin, boven de gewelven. Door een krappe trap in een pilaar klimt de groep naar boven. Maar eerst moeten ze een rode helm op, ze zouden hun hoofd boven aan de balken kunnen stoten.

Spannend

Twee leerlingen vinden het toch te spannend. Ze blijven liever met de jufs beneden. Wie het toch aandurft, maar het onderweg eng gaat vinden, moet de treden gaan tellen als afleiding, zegt rondleidster Agmar van Rijn van Stichting Oude Groninger Kerken.

De tocht voert naar het hoogste puntje in de gewelven van de Der Aa-kerk. In de Tweede Wereldoorlog was dit een schuilplaats voor Britse en Amerikaanse piloten, terwijl in de kerkruimte onder hen de Duitsers zaten.

De rondleidster wijst op het ”oog van God”, een gat in het gewelf waardoor je recht naar beneden kunt kijken, precies tot in de preekstoel. De kinderen mogen schatten hoe hoog het is waar ze nu staan. Eentje blijkt er dicht bij te zitten: 28 meter.

Hiernamaals

Hidde Ebbing (10), die vooraf zei dat hij deze ochtend best een beetje spannend’ vond, is inmiddels helemaal om. Hij vindt het geweldig boven. „Wat een mooie kerk. En wat groot.”

Even verderop is een groep leerlingen bezig met het ontcijferen van teksten op grafzerken. De kinderen liggen plat op de grond. „Wie ligt hier”, roept er één. Er volgt uitleg over het hiernamaals en over de reden waarom mensen in de kerk werden begraven.