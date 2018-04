Schooljongens vinden zesde-eeuwse olielamp

Drie jongens uit groep 4 van een basisschool in het Israëlische Barkan hebben bij opgravingen fragmenten gevonden van een keramische olielamp uit de zesde eeuw.

De basisschool Ben-Zion Netanyahu werkt in het kader van een geschiedenisproject al een aantal jaren samen met archeologen van de universiteit in het nabijgelegen Ariel. Volgens hoofdarcheoloog Achia Kohn-Tavor vinden kinderen soms dingen die volwassenen over het hoofd zouden zien. De olielamp vertelt iets over hoe de mensen in de Talmoedische periode leefden.