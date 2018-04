Schooldag TU Kampen verdwijnt

De Theologische Universiteit Kampen (TUK) stopt met het organiseren van de jaarlijkse schooldag.

De dag was in het verleden een publiekstrekker van formaat waar duizenden leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt op afkwamen. De laatste jaren trok de dag steeds minder belangstellenden. In 2017 waren er nog enkele honderden bezoekers.

In het aprilnummer van het TU Magazine stelt rector prof. dr. R. Kuiper dat de schooldag „niet meer past in het patroon van de nieuwe generaties in de kerk.”

In 2013 verplaatste de TUK de dag van woensdag naar zaterdag, maar dat kon het bezoekersaantal niet keren. De TUK blijft activiteiten organiseren voor „bestaande en nieuwe doelgroepen.”