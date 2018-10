Schipholpastor veroordeeld voor misbruik

Schipholpastor Nico S. is veroordeeld voor het misbruiken van 22 Cambodjaanse jongens.

Een rechtbank in Cambodja legde hem vorige week een gevangenisstraf op van vijf jaar, waarvan drie jaar voorwaardelijk. Dat houdt in dat S. (54) over een halfjaar op vrije voeten komt.

Dat meldde Action Pour Les Enfants (Aple), in Cambodja partner van de internationale organisatie voor bestrijding van kindermisbruik Terre des Hommes.

De veroordeling van de Nederlandse oud-katholieke pastor voor het maken van kinderporno was op 25 april dit jaar, een jaar na zijn aanhouding. S. moet zijn 22 slachtoffers ieder een schadevergoeding van 500 dollar betalen.