Schilderingen Grote Kerk Harderwijk bladderen af

De dakconstructie van de Grote Kerk in Harderwijk heeft groot onderhoud nodig. Door scheurvorming in de gewelven en mogelijk losgeraakte ribben laten verf- en pleisterlagen los. Ook de waardevolle zestiende-eeuwse schilderingen van Ewold van Delft lopen gevaar. Vooral ter hoogte van de kooromgang verkeren ze in slechte staat. Reden voor de stichting Vrienden van de Grote Kerk Harderwijk om aan de bel te trekken. De schilderingen zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontdekt en vervolgens gedurende acht jaar blootgelegd en gerestaureerd.

Deskundigen onderzoeken deze maand welke maatregelen er nodig zijn om de gewelven te herstellen. Volgens Albert Heldoorn, die voorzitter is van zowel de stichting als het college van kerkrentmeesters, is de kerk aan het „zetten.” Dat houdt in dat de huidige bogen en trekstangen bovenin de kerk de muren niet meer bij elkaar kunnen houden. „We praten over hoogtes van meer dan 20 meter. Bepaald geen huis-tuin-en-keuken-klusje.”

Alleen al voor de restauratie van de schilderingen zal 800.000 euro nodig zijn. De stichting werft deze maand nieuwe donateurs.