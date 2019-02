Schilderij Giordano in De Nieuwe Kerk

In De Nieuwe Kerk in Amsterdam is tot en met 7 april een schilderij van de Italiaanse barokschilder Luca Giordano te zien.

Het doek ”De aartsengel Sint Michaël” uit circa 1663 wordt geëxposeerd in de achtste editie van de serie Meesterwerk. Het twee meter hoge werk arriveerde woensdag. Giordano beeldt op het schilderij uit hoe Michaël de duivel en de gevallen engelen verslaat. Giordano maakte maar liefst 1200 werken. Hij kon in 24 uur een altaarstuk schilderen, wat hem de bijnaam Luca Fa Presto (Luca werk snel) opleverde.