Scheveningse evangelisatiepost Het Kompas op openingsdag al in trek

Op het zonovergoten pleintje bij inloophuis Het Kompas is het zaterdag in Scheveningen gezellig druk. Op de eerste dag dat de evangelisatiepost open is, weten toeristen vanuit de Keizerstraat de weg al te vinden.

Ook bezoekers die eerder naar de Apeldoornselaan gingen, de plek waar Het Kompas vroeger zat, zijn van de partij. Af en toe klinkt er zelfs Duits, van badgasten die even nieuwsgierig om het hoekje komen kijken. Het dochtertje van de nieuwe veldwerker, Marco van Velden uit Benthuizen, is er verlegen mee. Ze biedt de bezoekers een folder aan met het programma van de open dag. Wat ze tegen de Duitse mensen zegt? „Niks.”

Inloophuis Het Kompas is nieuw in Scheveningen. Toch bestaat Het Kompas al langer. Eerder was er een post in Den Haag, aan de Apeldoornselaan, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. Het inloophuis dat zaterdag geopend is, is een voortzetting daarvan. De nieuwe locatie is de Eben-Haëzerkerk, die pal aan een drukke winkelstraat ligt. Deze kerk was eerst eigendom van de gereformeerde gemeente in Scheveningen, die sinds 2017 samengegaan is met de gemeente in Den Haag.

Coördinator Johan de Wilde vindt het mooi om het monumentale kerkgebouw van Scheveningen op deze manier „in dienst van het Koninkrijk van God te laten blijven.” Met de hulp van professionele vrijwilligers uit Stolwijk werd het verenigingsgebouw gerenoveerd. De vintagemeubels en muren in olijfgroen maken het inloophuis tot een grote en tegelijk knusse huiskamer. Op een salontafel liggen folders voor het grijpen met titels als: ”God, hoe spreek ik met Hem?” of ”Feest! Waar komen de feestdagen vandaan?”

De eerste tijd zal het verenigingsgebouw als inloophuis fungeren. De plannen voor 2020 zijn om van het inloophuis een kringloopwinkel te maken en de kerk om te bouwen tot Bijbelcentrum. „De ruimte die we hier hebben biedt veel meer mogelijkheden dan we hadden aan de Apeldoornselaan”, vertelt De Wilde. „Al is het wel zo dat er vrijwilligers zijn die met pijn afscheid namen van het vorige pand. We hadden daar ook een relatie opgebouwd met de bezoekers van de post.”

Stamgasten

Stamgasten van de Apeldoornselaan zijn op de eerste zaterdagmorgen allemaal komen kijken. Een van hen is oud-marinier Jan Sinôt (81). „Dat pandje, ja, daar kwam ik graag”, zegt hij over de voormalige post. „Als m’n vrouw dan vroeg: „Waar ben je geweest?”, dan zei ik: „Ik ben in de kerk geweest.” Aan religie doe ik niets, maar ik vond het daar wel aangenaam.”

Ook Theo Secrève (69) schuift even aan. „Ik kwam al vanaf 2007 bij Het Kompas. Of deze nieuwe locatie goed gaat lopen, kun je pas over een poosje zeggen. Ze proberen hier goed te doen en uit de Bijbel te lezen en te bidden. Maar of het helpt? Bij de een wel, bij de ander niet.” Sinôt en Secrève vinden het vooral gezellig om te komen. Sinôt: „Het is nou eenmaal kerkelijk, daar kun je niks aan doen.”

Terwijl de mannen binnen koffiedrinken staat buiten iemand op een grote skottelbraai hamburgers en uien te bakken. Marktkramen met puzzels en spelletjes, hoedjes en boeken worden druk bezocht. Een enorme, witte wieg ligt vol met rompertjes en babykleertjes voor de verkoop. Koster Yke Camphens bekijkt het met voldoening. „Dit is een hele belevenis voor ons als kosterij. De sluiting van de kerk was moeilijk. Maar het gaat hier van dood weer naar levend. Deze boost hebben we nodig.”

Een vrouw die haar leven lang kerkte in de Eben-Haëzerkerk –„nee, niet met m’n naam in de krant”– vindt het ook mooi en bijzonder om de opening van het Bijbelcentrum bij te wonen. „Dat het Woord hier weer terugkomt, daar ben ik blij mee. Het doet me goed om hier weer te zijn, het is een stukje verwerking. Je kunt niet in je verdriet of boosheid blijven. Wat je wilde –dat de kerk hier bleef– komt niet meer terug. Maar ik heb mee kunnen denken over de inrichting van het inloophuis. Dat werkte voor mij genezend. Ik hoop echt dat Het Kompas hier tot zegen zal zijn.”

Veldwerker Marco van Velden verricht om twaalf uur met bezoeker Theo Secrève de openingshandeling door het logo van Het Kompas te onthullen. „Nu sén we hier met Het Kompas in de Késerstraat”, zegt Secrève op z’n Schevenings. Van Velden licht toe wat het logo wil zeggen. „Het Kompas wijst je de weg naar die ene, veilige Haven, Jezus Christus. Wat geeft richting aan jouw leven?”