Scheve Jan onderging forse onderhoudsbeurt

Fier verheft zich de toren van de Oude Kerk –mét die van de Nieuwe Kerk en die van de Maria van Jessekerk– boven de historische binnenstad van Delft. De ”Scheve Jan” onderging afgelopen jaar een fikse onderhoudsbeurt.

Dat de toren scheef staat, kan niemand ontgaan. Een informatiebordje in het imposante kerkgebouw vertelt hoe dat komt. „Toen de Oude Kerk gebouwd werd, moest er een gracht verlegd worden. De kerktoren belandde voor de ene helft op een stevige zandrug en voor de andere helft op een gedempte gracht. Tijdens de bouw in 1325 verzakte de toren al een beetje, tijdens de verdere bouw is de toren recht gemetseld. Als je goed kijkt, zie je dat er een knik in de toren zit. De kleine spitsjes staan wel recht, maar de romp en de grote spits niet. Die staat bijna twee meter uit het lood. De kerktoren wordt daarom ook wel Scheve Jan genoemd.”

De toren, eigendom van de burgerlijke gemeente Delft, kan er weer even tegen. Najaar 2018 kon het groot onderhoud, dat zo’n achttien maanden in beslag nam, worden afgerond.

Weersinvloeden

Zo’n onderhoudsbeurt moet eens in de achttien jaar plaatsvinden, zegt Jan Langstraat, senior communicatieadviseur van de gemeente Delft. Deze keer was het al wat langer geleden dat de laatste renovatie plaatshad – in 1994/1995. „Het is ook afhankelijk van de staat waarin de toren verkeert. Die is onderhevig aan weersinvloeden: zon, regen, wind en vorst. Zijn er veel winterperiodes met regen en vorst, dan kan de toren eerder aan groot onderhoud toe zijn. Zijn de weersomstandigheden milder, dan kan het groot onderhoud soms vooruit worden geschoven. En: ditmaal zijn bijvoorbeeld de luidassen van de luidklokken vervangen. Die gaan nu weer zo’n 75 jaar mee en zullen een volgende keer niet aan vervanging toe zijn.”

Het groot onderhoud betrof onder andere het metsel- en het voegwerk. Maar ook naar het ijzerwerk –trekstaven en muurankers– is goed gekeken, aldus Langstraat, evenals naar het houtwerk, de galmborden bijvoorbeeld. „Verder zijn delen van de sprinklerinstallatie vervangen. Het uurwerk en de wijzerwerken zijn gereviseerd, de cijferplaat en wijzerverlichting, en het schilder- en verguldwerk hebben ook een beurt gekregen.”

Als laatste werd de gouden weerhaan –42 kilo– teruggeplaatst. Daarvoor besteeg wethouder B. Vollebregt de toren – per hijskraan.

De renovatie viel uiteindelijk duurder uit dan verwacht. „De bouwsom bedroeg bijna 1,175 miljoen euro”, zegt Langstraat. „Maar omdat het metselwerk en voegwerk van de torenspits in een veel slechtere staat verkeerden dan aanvankelijk was verwacht, is nog een aanvullende opdracht verstrekt van zo’n 579.000 euro. Totale kosten dus ruim 1,7 miljoen euro.”

Bourdonklok

Bekend zijn de twee luidklokken in de toren van de Oude Kerk: de Trinitasklok (of Bourdon) en de Laudateklok. De grootste, de Trinitasklok, wordt alleen bij bijzondere gelegenheden geluid, leert een informatiebordje in de kerk. „De trillingen die deze klok voortbrengt, laten volgens omwonenden de kopjes trillen in de kast. Men is bang dat diezelfde trillingen ervoor zorgen dat de toren het niet houdt.” Iets wat communicatieadviseur Langstraat van de gemeente Delft overigens nuanceert: „Hoewel geruchten soms anders doen beweren, is de toren van de Oude Kerk altijd geschikt geweest om de Bourdonklok te luiden.”

Jaarlijks verwelkomt de Delftse Oude Kerk honderdduizenden bezoekers uit de hele wereld. Ze is dan ook „niet alleen een gebouw voor de zondagse eredienst”, vermeldt een ander bordje. „Het toont met trots de neerslag van de Nederlandse geschiedenis.”

De oudste kerk van Delft

De naamlijst van predikanten die „sedert 1572 de Ned. Herv. Gemeente te Delft gediend hebben” in de Oude Kerk eindigt met ds. Willem Jan Dekker, die in 2012 naar Amersfoort vertrok, en ds. Hendrik Liefting, die in 2017 met emeritaat ging. Een jaar later nam ds. J. A. C. Olie uit Genemuiden het beroep van wijkgemeente Maranatha in Delft aan. Ds. Olie hoopt zich op 14 juli aan de gemeente –die in verschillende kerkgebouwen samenkomt– te verbinden.

„Welkom in de oudste kerk van Delft!” roept een paneel de bezoeker bij binnenkomst toe. „Beleef de geschiedenis van de Oude Kerk en maak kennis met enkele beroemde Nederlandse helden.” Onder anderen Piet Hein en Maarten Harpertszoon Tromp liggen hier begraven.