Scheuring bij baptisten in Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn is een scheuring in de baptistengemeente ”Christus is triomfator” ontstaan.

Emeritus voorganger en lid ds. H. G. Koekkoek (81) is uit de gemeente gezet en kerkt nu met enkele tientallen leden, van wie er ook enkelen gecensureerd zijn, in het verenigingsgebouw St. Jozef van de rooms-katholieke Bonifatiuskerk.

Een conflict met predikant ds. Daniël Smink, sinds 2018 verbonden aan de Triomfatorkerk, ligt aan de scheuring ten grondslag. Volgens ds. Koekkoek, die deel uitmaakte van de kerkenraad, wilde ds. Smink met Kerst vorig jaar bepaalde dingen veranderen, maar daar weigerde hij met ds. Koekkoek over te praten.

De kerkenraad hield een geheime vergadering, aldus ds. Koekkoek, en besloot dat de emeritus predikant uit de kerkenraad moest. „Ik moest zelfs een briefje schrijven dat ik zelf had bedankt.”

Ds. Koekkoek mailde aan de gemeenteleden dat hij zich terugtrok uit de kerkenraad. „Daar kwamen vragen over en toen heb ik een mail gestuurd waarin ik uitlegde hoe het was gegaan. De mensen die in de pen klommen en het voor mij opnamen, werden, evenals ik, uit de kerk gezet.”

Ds. Koekkoek is verbaasd over de gang van zaken, zegt hij: „Het is een kenmerk van een goede herder dat hij de schapen binnenhaalt, maar van een valse leraar dat hij mensen eruit zet.”

Twee jaar geleden werd ds. Koekoeks 50-jarig jubileum nog groots gevierd en kreeg de dominee een lintje opgespeld.

Jaap van Staveren, vice-voorzitter van de kerkenraad, zegt desgevraagd zich niet te herkennen in wat in de pers over de kwestie geschreven is, onder meer over „dictator Daniël.” Hij vindt het te voorbarig om te spreken van een scheuring. „We proberen contact te blijven houden met degenen die weg zijn gegaan, hopend dat de breuk mee zal vallen.”