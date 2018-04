„Schepping van enorme waarde, ook na de zondeval”

Vrijwel dagelijks lezen we berichten over de zorgen rond vervuiling, klimaatverandering en het uitsterven van soorten op aarde. Voor christenen is Bijbelse bezinning hierop een must. ”Creation Care” van vader en zoon Moo wil daarbij een handreiking doen.

In hoofdstuk 1 en 2 geven de auteurs hun uitgangspunten en maken zij duidelijk wat zij beogen met deze studie. Leren zorg te dragen voor de schepping is vooral de schepping „vieren.” Zorg voor de schepping is verweven met de grote Bijbels-theologische thema’s. Zorg voor de aarde confronteert de mens met centrale vragen over God, de wereld en onszelf en valt niet te scheiden van de rest van het Evangelie. De keuze om te spreken van schepping en niet van natuur en dergelijke, hangt samen met de relatie met God. Daar vallen fundamentele beslissingen voor het hoofdaccent op de theologie en niet op de antropologie.

Waarom is dit boek geschreven? Het thema is allereerst bijzonder actueel door de snelheid waarmee de veranderingen op aarde zich voltrekken. Ten tweede krijgt het christendom vaak het verwijt schuldig te zijn aan de milieuproblematiek, door de mens centraal te stellen. Reageren op dat misverstand is zeker van belang, maar hoofdreden voor het schrijven ligt in de Bijbelse boodschap zelf, die ruime aandacht besteedt aan zorg voor de schepping.

Hoofdstuk 2 geeft een hermeneutische verantwoording over het luisteren naar de Bijbelse boodschap en maakt een verantwoorde keuze in leesstrategie. Hieruit blijkt respectvolle omgang met de Schrift, waarbij de actuele toepassing aandacht krijgt.

De hoofdstukken die volgen vallen in twee hoofddelen uiteen. Het eerste deel (hoofdstuk 3-9) zoekt naar antwoorden en vervolgens vindt reflectie plaats op de relevantie (10-14).

Als een rode lijn loopt door deze studie de goed onderbouwde visie op de enorme waarde en schoonheid van Gods schepping, ook na de zondeval. Dat schept grote verantwoordelijkheid inzake onze omgang met al het geschapene. Egoïsme en verkwisting doen mateloos tekort aan Gods bedoeling met Zijn scheppingswerk.

Sterk is dat de auteurs de moeilijke kanten van bijvoorbeeld dood en verderf in de schepping niet gemakkelijk uit de weg gaan. Voor hen zijn menselijke zonde en verantwoordelijkheid realiteiten die op allerlei wijze sporen trekken in de schepping. Dan blijkt niet primair de brullende leeuw de bedreiging te zijn, maar de zondigheid van de mens. Toch vervallen de auteurs niet in negativisme omdat ze het heilsplan van God volkomen serieus nemen en zij het Bijbels spreken over de nieuwe schepping in hoofdstuk 8 en 9 ruime aandacht geven.

De Schrift komt steeds uitgebreid aan het woord, waarbij ook minder bekende gedeelten aandacht krijgen en de uitleg aanzet tot verder denken. Het is verrassend om te lezen hoeveel aandacht de Bijbel besteedt aan de schepping en onze omgang met dat pronkstuk van Gods hand. Niet alleen Genesis maar ook de overige Bijbelboeken bevatten een schat aan openbaring.

De waarde van Gods heilsplan met Zijn hele scheppingswerk krijgt aandacht. Het is inzichtgevend en fundamenteel dat de auteurs de persoon en het verzoenend werk van Jezus Christus daarbij centraal stellen. De enorme gevolgen van Zijn menswording, leven, lijden, sterven, opstanding en wederkomst worden voor de gehele schepping aan de orde gesteld.

Dit levert een heilzame correctie op ten opzichte van het eenzijdig centraal stellen van de mens en zijn verlossing. Echt luisteren naar het Bijbels spreken over Gods schepping werkt corrigerend en zet misverstanden –als zou de schepping er uiteindelijk niet toe doen– recht. Het boek stelt ons vragen die naar ik vrees in onze gezindte te weinig aandacht hebben gekregen. Nadenken over zorg voor de schepping kan niet zonder bezinning op gerechtigheid op mondiale schaal. De gevolgen van verspilling, vervuiling en klimaatverandering worden vaak het meest gevoeld in werelddelen die het minst delen in de welvaart en het meest lijden onder de negatieve gevolgen. De economie van het Koninkrijk is niet gebaseerd op schaarste maar op Bijbelse overvloed en eerlijk delen.

Creation Care. A Biblical Theology of the Natural World, Douglas J. Moo en Jonathan A. Moo; uitg. Zondervan, Grand Rapids, 2018; ISBN 9 780310 293743; 250 blz.; $ 24,99.