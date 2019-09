”Schepping en herschepping” thema ontmoetingsdag Bewaar het Pand

De Heere God slaat een brug tussen de schepping van de mens en de herschepping na de zondeval, stelde ds. C. P. de Boer zaterdag in Urk. „Spreken over schepping en de heerlijkheid van de herschepping kan alleen vanuit een waar geloof.”

Ds. De Boer, christelijk geformeerd predikant te Sliedrecht (Beth-El), sprak zaterdag in Urk op een ontmoetingsdag van Bewaar het Pand, een stichting binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het thema van de dag was ”Schepping en herschepping”.

Elke tijd kent zijn eigen discussies in kerk en samenleving, aldus ds. De Boer. Ieder heeft zijn eigen uitgangspunt. Genesis 1 en 2 spelen in deze tijd een cruciale rol, constateert hij. Volgens velen moeten we niet lezen wat er staat, maar gaat het erom hoe te lezen wat er staat. „Hier gaan onze wegen uiteen.”

De Sliedrechtse predikant wil niet discussiëren over de scheppingsvraag. De eenheid van Gods werk staat dan ter discussie, zo zei hij. „Hij schiep de werkelijkheid in ruimte en tijd. God schiep met Zijn stem. Alles is onderworpen aan Zijn stem.”

Ds. De Boer wees er verder op hoe in Genesis 2:4 staat: „Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden.” „Hij is betrokken op Zijn schepping en Zijn schepsel.”

De predikant sprak ook over het perspectief op de toekomende heerlijkheid van Christus’ komst. „Hij is een God van nu en van de toekomst.”

Zondeval

Ds. M. A. Kempeneers, predikant te Katwijk, sprak vervolgens over de schepping van de mens en de zondeval. Hij noemde enkele voorbeelden van waartoe de mens in staat is. Zo schrijft Elie Wiesel, die het vernietigingskamp Buchenwald overleefde, in zijn boek ”De nacht” dat de ene mens voor de andere mens een wolf is. Uit onderzoek komt eveneens naar voren dat de mens walgelijk verdorven is.

Op zich niets nieuws, stelde ds. Kempeneers. Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen dat de mens snel is om bloed te vergieten en dat uit zijn hart allerlei boze bedenkingen voortkomen.

Op de vraag hoe dit toch komt, wees de predikant op de val van onze voorouders Adam en Eva in het paradijs. „Bekende klanken, waar we het vanzelfsprekend mee eens zijn. Beleven we dat ook?”

Wedergeboorte

In de middagbijeenkomst sprak prof. dr. A. Baars, emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, over de herschepping, waarin de Heere de mens een nieuw hart schept. Wanneer weet een mens dat hij wederomgeboren is, vroeg een oude broeder hem als jong predikant. „Het nogal dogmatisch antwoord dat ik gaf, was voor hem niet genoeg. Hij bedoelde: Als u kunt zeggen: „Ik zal U hartelijk liefhebben, Heere mijn Sterkte.””

Wedergeboorte is het krijgen van een nieuw hart, stelde prof. Baars, verwijzend naar wat er in Ezechiël 36 staat. Het stenen hart moet verwijderd worden en vervangen worden door een vlezen hart. „Dat is een nieuw hart. Het oude hart van ons is zo hard als een lavasteen, maar vanbinnen gloeiend actief tegen God. God moet dat hart verbreken.” Een nieuw hart is volgens prof. Baars een door God geopend, gevoelig gemaakt en brandend hart.

Vooruitzicht

Aan het slot van de ontmoetingsdag in Urk sprak ds. G. R. Procee uit Middelharnis over de herschepping in de zin van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, naar aanleiding van Openbaring 21. Het doel van de herschepping is dat de hele kosmos verlost wordt van het juk van de slavernij, stelde hij. „God zal dan zijn alles en in allen.”

In onze dagen is er veel slecht nieuws te horen, zei ds. Procee, maar er is ook goed nieuws. „De Heere gaat door met Zijn werk. Straks wordt alles nieuw: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat komt tot stand door het spreken van God.”

De predikant uit Middelharnis noemde dat „een blij vooruitzicht naar een dag die wij verwachten met een groot verlangen. De heerlijkheid die God zal bewerken, kunnen we ons niet voorstellen.”