Scheidende voorzitter PKN: Bonders zijn nodig in synode

De scheidende preses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), ds. K. van den Broeke, roept predikanten uit de Gereformeerde Bond op plaats te nemen in de synode.

Dat zegt ze donderdag in een afscheidsinterview in het Reformatorisch Dagblad.

Volgens ds. Van den Broeke werd er de afgelopen jaren weleens gezegd dat de Protestantse Kerk te orthodox zou zijn geworden. „Nu zou ik echter juist Gereformeerde Bondspredikanten willen vragen om hun roeping te verstaan als het gaat om het werk in de synode. Om met elkaar in gesprek te blijven, hebben we ze nodig”, aldus de scheidende preses.

Ds. Van den Broeke werd vijf jaar geleden gekozen tot preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. De synode kiest vrijdag haar opvolger tijdens een extra vergadering in Doorn. De voorzitter van de landelijke kerkvergadering heeft een zittingstermijn van vijf jaar.

Per 1 april zal ds. Van den Broeke weer volledig aan de slag gaan in de protestantse samenwerkingsgemeente van vier dorpen op Noord-Beveland.