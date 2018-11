Scheidend SEZ-coördinator Haeser: Op Cuba is honger naar het Woord

„In Cuba is er honger naar het Woord.” Dat zei scheidend Cubacoördinator Jan Haeser zaterdag op de zendingsmiddag van de Spaans Evangelische Zending (SEZ) in Hardinxveld-Giessendam.

Haeser werd in 2000 benoemd als opvolger van wijlen M. Aleman. Die had sinds 1986 contacten in Latijns-Amerika. In 1987 startte Aleman met het cursuswerk op het eiland Cuba. In 1992 riep hij de SEZ op om naast Spanje Cuba als tweede aandachtsgebied te kiezen. „Sindsdien is het aantal contacten met Cubanen sterk gegroeid”, zo vertelde Haeser zaterdag aan de ongeveer 130 aanwezigen.

Volgens Haeser ligt de verantwoordelijkheid voor de verkondiging van het Evangelie op Cuba in de eerste plaats bij de lokale kerken. De prioriteit van het werk van de SEZ ligt dan ook op het lectuur- en cursuswerk ten dienste van de kerken.

Aanvankelijk was het de vraag of de SEZ in Cuba actief zou worden. Haeser werd echter bemoedigd vanuit Psalm 91:11: „Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen”.

Verhullend spreken

De Cubacoördinator, die in mei 2019 afscheid neemt van de SEZ, heeft naar eigen zeggen veel moeten leren. Bijvoorbeeld om niet op zijn eerste indruk af te gaan. Cubanen zijn volgens hem gewend om verhullend te spreken. „Soms ontdek je pas na lange tijd dat iemand christen is.” Ook onder de 85 kerkgenootschappen die het land telt, zijn er grote verschillen. Niet overal is wat er uitgedragen wordt naar de Schrift, stelde Haeser. „Zo krijg je steeds meer beeld bij de contrasten in het kerkelijk leven daar.” Ook heeft hij moeten wennen aan de kerkelijke cultuur op Cuba. „Als SEZ willen we die cultuur niet veranderen. Wel willen we Cubaanse christenen aan denken zetten over wat een gereformeerde cultuur is.”

De SEZ biedt ondersteuning aan negen seminaries op Cuba en werkt samen met de Cubaanse Baptistenkerk en de Cubaanse Christelijke Gereformeerde Kerk. „De laatste heeft overigens geen relatie met onze Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland”, aldus Haeser. Ook was er een band met de Westelijke Baptistenkerk. Die relatie is verbroken nadat de kerk acht van hun predikanten schorste die de reformatorische leer nadrukkelijk uitdroegen.

Aanvankelijk stuurde de SEZ boeken en lectuur naar Cuba. Toen dat materiaal door de douane in beslag genomen werd, kwam het cursuswerk stil te liggen. Daarna is de SEZ zelf in Cuba materialen gaan drukken. Ook is er een lokaal distributiecentrum opgericht en is de SEZ gaan helpen bij het ondersteunen van het vele werk. „Waar je ook komt op Cuba, overal zijn christenen bekend met het werk van de SEZ”, aldus Haeser. De organisatie heeft inmiddels contacten met 1390 predikanten en voorgangers, met 75 theologiestudenten en met meer dan 35.000 cursisten. Haeser spreekt van „een reformatie” op Cuba. Sinds het orkaangeweld vanaf 2005 kerk is het kerkbezoek op het eiland bovendien met 20 procent toegenomen, zo stelt hij.

Op de zendingsmiddag werd afscheid genomen van Cubavrijwilligster mevrouw S. M. Aleman. Ook werd kennisgemaakt met de nieuwe medewerkers Elbert en Annemarie Verboom en Margreet de Vree. Daarnaast werd stilgestaan bij het overlijden van Cubavrijwilligster Plonie Landman.

Opdracht

SEZ-voorzitter ds. A. C. Uitslag, christelijk gereformeerd predikant in Urk, sprak in zijn openingswoord over de opdracht die Jezus aan Zijn discipelen gaf: „Gaat dan heen, onderwijst alle volken” (Mattheüs 28:19a). Deze opdracht rechtvaardigt volgens hem ook het bestaan van de SEZ. „Gehoor gevend aan die opdracht mag de SEZ het werk in Spanje en ook op Cuba doen. Ondanks de tegenstand van buitenaf en ook van binnenuit op Cuba.”

Andere zendingsorganisaties willen volgens hem het werk van de SEZ doorkruisen. „Maar vanuit de Schrift mogen we de Cubanen leren en onderwijzen.”