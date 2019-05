Satanische Tempel in VS als kerk erkend

De belastingdienst van de Verenigde Staten moet de ”Satanische Tempel” officieel als kerk erkennen en van belasting vrijwaren.

Dat maakt de organisatie, gevestigd in het stadje Salem in Massachusetts, bekend op haar website. De Satanische Tempel zou daarmee de eerste satanskerk in de wereld zijn die deze status verkrijgt. De organisatie reageert verheugd en vindt dat deze erkenning helpt in de juridische strijd tegen „godsdienstige discriminatie.” De nieuwe status maakt het ook mogelijk om zelfstandig te opereren.

De Satanische Tempel werd in 2013 opgericht. Salem is een stadje waar in 1692 diverse heksenprocessen plaatsvonden. Nu is het een plaats met diverse sekten gelieerd aan hekserij en satanisme.