Samenwerking TUA en GST bij promoties

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) gaat samenwerken met de Greenwich School of Theology (GST) in Engeland, aldus de scholen donderdag. Doel van de samenwerking is promovendi opleiden en begeleiden naar hun promotie.

De GST werd in 1958 opgericht als een onafhankelijk instituut. De school richt zich op studenten met diverse achtergronden die zo toegang hebben tot een academische studie in theologische en religieuze vakken. Voor promotietrajecten werkte de school samen met de North-West University in Zuid-Afrika.

De TUA biedt, naast de zesjarige studie theologie, promotietrajecten aan op het terrein van theologie. Naast het opleiden van predikanten richt de universiteit zich op het doordenken van sociaal-culturele kwesties en theologische vraagstukken.

Met de samenwerking blijft de mogelijkheid bestaan om met het netwerk dat GST heeft opgebouwd promotietrajecten aan te bieden.