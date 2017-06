Salomo’s koperwerker droeg mooie kleren

Wetenschappers hebben in de Timnavallei, in het zuiden van Israël, tientallen fragmenten van gekleurde kleding gevonden uit de tijd van de koningen David en Salomo.

Dat meldden ze deze week in het tijdschrift Plos One. De stukjes textiel dateren uit de twaalfde tot tiende eeuw voor Christus, de tijd waarin David en Salomo regeerden. Het betreft de oudste geverfde stukjes textiel die ooit in het oostelijk Middellandse Zeegebied zijn gevonden. De stukjes zijn niet groter dan enkele centimeters in doorsnee. Ze bleven goed bewaard dankzij het extreem droge klimaat in het zuiden van Israël.

Het archeologisch team voerde de opgravingen in 2013 uit onder leiding van dr. Erez Ben-Yosef van de universiteit van Tel Aviv. Het team bestond uit wetenschappers van deze universiteit, de Bar-Ilan Universiteit en de Israëlische Oudheidkundige Dienst.

In een laboratorium van de Bar-Ilan Universiteit werden de stukjes stof chemisch geanalyseerd. Het bleek dat de makers de wortel van de meekrapplant gebruikten voor de productie van rode verf en de wede voor blauwachtige verf. Beide planten werden in de oudheid vaak gebruikt voor de vervaardiging van verf. De kleurstoffen hechtten zich spontaan aan de kleding. De makers ervan hoefden dus geen bindmiddelen te gebruiken.

De onderzoekers waren verrast door de vondst omdat de Timnavallei een belangrijke plaats was voor het opgraven en smelten van koper. De archeologen vermoeden dat de metaalwerkers de dure, geverfde kleding droegen. Zij stonden namelijk in hoog aanzien, want voor de vervaardiging van koper uit steen was aanzienlijk vakmanschap nodig. De vondst lijkt een nieuwe bevestiging te zijn dat het geen slaven waren die de ovens bedienden, zoals vroeger wel werd gedacht.

Volgens dr. Ben-Yosef en dr. Naama Sukenik van de Oudheidkundige Dienst duiden de ontdekkingen erop dat de maatschappij in Timna hiërarchisch van aard was. Er was een hoogste klasse die gebruik kon maken van het kleurrijke, prestigieuze textiel.

De Timnavallei behoorde vermoedelijk aan de Edomieten, een woestijnvolk dat in de tijd van David ten zuiden van Juda woonde.