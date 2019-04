Saksen voert Joods godsdienstonderwijs op scholen in

In de Duitse deelstaat Saksen wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 op enkele scholen Joods godsdienstonderwijs gegeven.

Vooralsnog betreft het drie basisscholen in Chemnitz, Dresden en Leipzig, aldus de Duitse nieuwsdienst Idea. Bedoeling is dat het vak later ook op scholen voor voortgezet onderwijs aangeboden wordt. De lessen zijn gelijkwaardig aan lessen ethiek, protestants en rooms-katholiek godsdienstonderwijs. Het Joods godsdienstonderwijs staat onder toezicht van de inspectie en is voor alle leerlingen toegankelijk.