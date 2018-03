Rwanda pakt onveiligheid kerken aan

De regering van Rwanda heeft in februari 714 kerken en moskeeën gesloten, omdat de gebouwen niet voldoen aan de veiligheidseisen. Dat meldde de BBC deze week.

Volgens de omroep zijn met name kleine pinksterkerken gesloten. Veel van deze kerkjes zijn gestart door voorgangers die in of bij hun huis een gemeente laten samenkomen. Nogal wat van deze bedehuizen zijn opgetrokken uit allerlei provisorische bouwmaterialen.

De gesloten kerken hebben twee maanden de tijd om een bouwvergunning aan te vragen. Daarnaast buigt het Rwandese parlement zich over een wet die kerkleiders verplicht om een theologische studie te volgen voor ze een kerk openen. Nu hebben veel voorgangers nauwelijks een opleiding gevolgd.