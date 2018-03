Ruud Kraan vertrekt bij Open Doors

Ruud Kraan vertrekt als directeur-bestuurder bij Open Doors. Dat maakte de organisatie vrijdag bekend.

Woordvoerder Maurits Reijnoudt zegt dat Open Doors een interne reorganisatie achter de rug heeft, waardoor onrust is ontstaan. „De Raad van Toezicht van Open Doors zoekt een leider die in staat is om rust in de organisatie te brengen en om mensen weer met elkaar te verbinden.”

Maarten Dees heeft tijdelijk de taken van Kraan overgenomen. Dees is onder meer oud-bestuurder van de organisatie. Op 1 april start Open Doors de werving voor een nieuwe directeur-bestuurder.

Open Doors werkt in meer dan zestig landen om de vervolgde kerk te ondersteunen.