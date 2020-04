Rutte: Pasen is ook feest van hoop

Pasen is ook het feest van hoop. Dat zei premier Rutte nadat hij woensdag een bezoek had gebracht aan de rooms-katholieke Sint-Jacobus de Meerderekerk in Den Haag.

Rutte sprak met vertegenwoordigers van diverse kerken over de enorme impact van de coronacrisis. „Niet alleen gaan de diensten op zondag niet door en als ze al doorgaan met een paar mensen, dan worden ze zo goed mogelijk uitgezonden. Maar het is totaal anders”, aldus de premier.

beeld EPA, Remko de Waal

Later de dag zei Rutte in het Tweede Kamerdebat geëmotioneerd en onder de indruk te zijn van de betrokkenheid die Nederlanders dezer dagen op elkaar hebben, zowel binnen als buiten de kerk. De kerkelijke vertegenwoordigers die hem ontvingen, zeiden hem dat, hoe erg het ook is, er nu zo’n intensief contact is, aldus de premier. „We kunnen elkaar niet zien in persoon, maar hebben contact via bellen, even langsgaan en dan soms letterlijk even bij het raam staan praten door de telefoon zodat je elkaar wel kunt zien.”

Rutte greep verder terug op het bezoek dat hij een paar weken geleden bracht aan de ic van het Erasmus MC in Rotterdam.

Voormalig pastoor Ad van der Helm van de Sint-Jacobus de Meerderekerk, nu lid van het pastoraal team van de Haagse parochie Maria Sterre der Zee, bedankt Rutte op Twitter voor diens komst met de woorden: „Het was een mooi bezoek en een goed gesprek! Dank namens de Haagse Kerken. In gebed verbonden.”