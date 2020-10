Rutte: Kerkdienst geeft „enorme kracht”

Hoewel premier Rutte maar sporadisch naar de kerk gaat, vindt hij „het mooie van een kerkdienst dat je daar de context van de eeuwigheid kunt ervaren.”

„Waar je anders enorm bezig kunt zijn met problemen, plaatst het geloof in een God die in een groter perspectief. Dat geeft een enorme kracht”, zegt de premier in het nieuwste nummer van ”Petrus”, een kwartaalblad van de Protestantse Kerk in Nederland, waar mensen zich gratis op kunnen abonneren. Het nummer komt uit in de week van 13 november. Het interview is een aflevering in de rubriek ”Visser&Visser”, waarin ds. Rob Visser en ds. Paul Visser in gesprek gaan met bekende Nederlanders over geloven, de kerk en de samenleving.

In zijn Preek van de Leek omschreef Rutte in 2016 zijn eigen geloof als „49 procent twijfel, 51 procent geloof.” Gevraagd of die verhouding soms ook omgekeerd ligt, schudt Rutte in het interview in ”Petrus” –aldus de schrijvers– „vastbesloten zijn hoofd.” De premier: „Nee. Die 51 procent neemt eerder iets toe dan af.”

Volgens Rutte staan het lijden en de opstanding van Christus voor „troost en hoop, die alles omvatten wat voor ons van belang is.” Het hele Oude Testament „bevat de belofte van de komst van Christus en van de kruisiging en de wederopstanding. En dan gebéúrt dat ook nog. Daar kan een enorme troost van uitgaan”, aldus de minister-president.

Moeder

Het geloof kan steun bieden op moeilijke momenten, is de overtuiging van Rutte. In mei dit jaar, midden in de coronacrisis, overleed zijn moeder, 96 jaar oud. „We mochten niet op bezoek in het verpleeghuis, alleen die laatste nacht. Een heel rare tijd.” Als je in zo’n periode kunt geloven dat er méér is, „dat helpt enorm”, zegt de VVD-leider.