Russische religiewet leidt tot 181 zaken

In Rusland zijn 181 personen en religieuze instellingen vervolgd sinds de omstreden religiewet op 20 juli 2016 in werking is getreden.

De Noorse nieuwsdienst Forum 18 heeft deze week een lijst gepubliceerd waarin de voorvallen worden opgesomd. Het gaat om 181 gevallen van 129 personen en 52 religieuze gemeenschappen die tussen 20 juli vorig jaar en 20 juli dit jaar voor de rechter zijn gedaagd.

Met de religiewet werd in Rusland vorig jaar de vrijheid van godsdienst flink aan banden gelegd. Het evangeliseren op straat of bij mensen thuis werd verboden. Boetes bij overtreding kunnen voor individuele personen oplopen tot bijna 700 euro. En geloofsgemeenschappen die de wet overtreden kunnen een boete van maximaal 14.000 euro tegemoet zien.

Uit de door Forum 18 besproken gevallen blijkt dat het begrip ”missionaire activiteit” door de Russische politie en justitie ruim wordt uitgelegd.

Protestanten en Jehova’s Getuigen zijn de belangrijkste doelwitten, en daarnaast hebben mensen van vijftien verschillende richtingen een boete gehad. Het gaat niet alleen om evangelisatieactiviteiten, maar bijvoorbeeld ook om het geven van een lezing over yoga.

Door die brede invulling van het begrip ”missionaire activiteit” blijft onduidelijk onder welke omstandigheden mensen hun overtuiging mogen delen met anderen, zegt de Moskouse jurist Mikhail Frolov. „Deze wet is onmogelijk te begrijpen of uit te voeren”, aldus Frolov tegen Forum 18. „Gelovigen begrijpen niet wat toegestaan en wat verboden is. Je kunt met deze wet in de hand mensen veroordelen voor welke religieuze activiteit ook.”

Human Rights Watch sprak vorig jaar bij de inwerkingtreding van de wet over „een aanval op de vrijheid van meningsuiting, de gewetensvrijheid en de privacy”.

De Jehova’s Getuigen hebben vorige maand aangekondigd naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen om een Russisch verbod op evangelisatie en samenkomsten aan te vechten. „We zijn van plan dit zo snel mogelijk aan te vechten bij het Europees Hof”, zei Jaroslav Sivulskij van de Europese tak van de organisatie. „Alle juridische mogelijkheden in Rusland zijn uitgeput.” Het Russische hooggerechtshof verbood eerder dit jaar alle activiteiten van de beweging.