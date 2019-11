Russische rechtbank sluit pinksterkerk met 2000 leden

De regionale rechtbank in het Russische Nizjni Novgorod heeft dinsdag in hoger beroep de deuren van een grote evangelische pinksterkerk gesloten. De pastor van de ongeveer 2000 leden tellende gemeente noemt de rechtbank „bevooroordeeld.”

Protestanten in heel Rusland stuurden de afgelopen dagen berichten rond over de sluiting en roepen op tot gebed voor de evangelische pinksterkerk in Nizjni Novgorod, een stad op zo’n 400 kilometer van Moskou. Voor het eerst sinds president Poetin in 2016 zijn handtekening zette onder de door christenen gevreesde Jarovaja-wetten, is daadwerkelijk een grote kerk gesloten. Russische christenen reageren geschokt.

De rechtbank veroordeelde dinsdag de kerk ”Ambassade van Jezus” voor het overtreden van de regels omtrent brandveiligheid. De kerk bestaat sinds 1996 en komt sinds 2007 samen in een oud pand dat vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd. De uitspraak werd op 30 mei gedaan door een lokale rechtbank. In hoger beroep werd dat besluit door de rechter niet teruggedraaid.

Volgens de pastor, Pavel Rinditsj, werd de kerk in 2018 gecontroleerd. Daarna werd een lijst opgemaakt met 78 overtredingen. In mei had de lokale rechtbank al besloten het gebouw te sluiten, maar de juristen van de kerk vochten dat besluit aan. In een paar maanden tijd werden alle overtredingen rechtgezet. Toch liet de hogere rechtbank de uitspraak van de lokale rechtbank staan.

Rinditsj reageert op Instagram verslagen op het besluit van de rechter: „De kerk streefde een groot aantal goede doelen na: de rehabilitatie van drugs- en alcoholverslaafden, zorg voor daklozen en gehandicapten en een wekelijks programma voor het uitdelen van gratis eten en spullen”, somt hij op.

Hoewel de kerk veel doet voor stad en land, „interesseert en stopt dat de machtsorganen niet”, aldus Rinditsj. „Het sluiten van de tempel vanwege het overtreden van de regels omtrent brandveiligheid is hun meedogenloze vonnis.” De Ambassade van Jezus gelooft dat de officier van justitie en de rechtbank bevooroordeeld waren en dat ze het doel hadden om de evangelische pinkstergelovigen de gelegenheid te ontnemen om samen te komen.

Deportatie

De Ambassade van Jezus vecht al langer om te kunnen blijven voortbestaan. „Eerst werden Afrikaanse studenten veelvuldig aangevallen omdat ze besloten naar onze kerk te komen. Ze hebben een studentenvisum, wat betekent dat ze alleen mogen studeren en niet naar de kerk mogen gaan”, legt Rinditsj uit.

Een meisje kreeg een boete van zo’n 400 euro omdat ze een filmpje had gemaakt waarin ze mensen uitnodigt om naar de kerk te komen. Andere Afrikanen werden het land uitgezet en de toegang tot Rusland voor vijf jaar ontzegd. De kerk zelf moest vanwege deze veelvuldige „kwaadaardige overtredingen” meer dan een half miljoen roebel (8000 euro) boete betalen aan de staat. „Dat bleek nog maar het begin”, zegt Rinditsj.

Toch is Rinditsj dankbaar voor de steun die hij en zijn kerk krijgen: „Duizenden mensen hebben ons op de socialemediapagina’s gevonden en in privéberichten gereageerd op wat er gebeurd is. Ondanks dit wrede besluit van de rechtbank verliezen wij de moed niet.”

Naar schatting telt Nizjni Novgorod zo’n 20.000 protestantse christenen.