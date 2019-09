Russische kerk mag niet dopen in rivier

De nieuwelingen in de kerk van pastor Anatoli Jarmoljoek in de Russische stad Tambovzijn noodgedwongen gedoopt in een plastic opblaasbad.

Normaal gesproken vinden de doopplechtigheden van de evangelische christenbaptisten van de kerk Bron van Leven plaats in de rivier de Tsna, die door Tambov meandert. Dit jaar gaf het stadsbestuur daar echter geen toestemming voor. Het voorval toont aan hoe vrijheden van christenen in Rusland langzaam worden ingeperkt.

Tambov, met een kleine 300.000 inwoners, ligt op ruim vierhonderd kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het voor Russische begrippen kleine stadje telt zo’n vijftien kerken, waaronder ook de kerk Bron van Leven.

Tevergeefs probeerde pastor Jarmoljoek toestemming te krijgen voor de doop in de rivier. Goedkeuring voor het houden van speciale diensten is sinds de invoering van de federale Jarovaja-wetten in 2016 echter steeds lastiger geworden: „De FSB (Russische veiligheidsdienst, WI) en een advocaat belden mij en de politie belde me zelfs drie keer, om te zeggen dat de doopdienst was verboden”, zegt Jarmoljoek.

Het probleem met de wet is dat deze vaag is geformuleerd. De wet geeft lokale overheden en politie veel vrijheid om die naar eigen wens uit te leggen. Niet in elke Russische regio staat geloofsvrijheid onder druk. De wet staat het verbieden van samenkomsten niet toe, aldus Jarmoljoek, maar toch gebeurt dat regelmatig: „De lokale politie en overheid geven valse redenen op: in dit geval zeiden ze dat het te gevaarlijk was om te dopen in de rivier.”

De pastor is het daar niet mee eens. „Er badderen daar veel kinderen. Als het voor hen niet gevaarlijk is, is het voor ons ook niet gevaarlijk.”

Protestanten in Rusland moeten hoe dan ook voorzichtiger omgaan met hun geloof. Doet men dat niet, dan zijn de gevolgen groot. Zelfs het uitnodigen van niet-gelovigen naar kerkelijke evenementen is officieel niet toegestaan. De boete daarvoor kan voor individuen oplopen tot 50.000 roebel, zo’n 700 euro. De kerk kan zelfs een boete krijgen van een miljoen roebel, een kleine 15.000 euro.

Jarmoljoek vindt de wetten te ver gaan. „Het is onze taak om mensen te vertellen over God, Christus en de Bijbel. We dwingen niemand. Mensen kunnen alleen vrijwillig tot God komen.”

Het regionale hoofd van de evangelische baptisten, Sergej Stepanov, doopte de bekeerlingen. Hij ziet inhoudelijk geen verschil tussen dopen in een rivier en in een opblaasbad.

Stepanov is inmiddels gewend aan vervolging. Hij kreeg in 2017 een boete opgelegd van tienduizend roebel omdat hij op sociale media een foto deelde met een uitnodiging voor een paasdienst. Enkele keren werd hij voor de rechter gedaagd vanwege illegale missionaire activiteiten.

Ook Jekaterina Mironova woonde de doopdienst bij. „Het is niet goed om mensen te verbieden over hun waarden te praten”, zegt ze. „Maar onze kerk lijdt er totaal niet onder. De Heilige Geest en het geloof zijn niet afhankelijk van de wet.”