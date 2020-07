Russische kerk heropent na gedwongen sluiting

De Russische pinksterkerk in Nizjni Novgorod, die eind vorig jaar gedwongen de deuren sloot, mag weer open.

Dat maakte pastor Pavel Rinditsj onlangs bekend op sociale media. „Een overwinning”, zo noemde Rinditsj, pastor van de grote kerk in Nizjni Novgorod, de toestemming voor het heropenen van de kerk. Na maanden van onzekerheid en hard werken, mocht de evangelische pinksterkerk ”Ambassade van Jezus” weer open. De ongeveer 2000 leden mogen weer samenkomen.

Een regionale rechtbank veroordeelde in november vorig jaar de kerk voor het overtreden van de regels omtrent brandveiligheid en beval de deuren te sluiten. De kerk bestond sinds 1996 en kwam sinds 2007 samen in een oud clubgebouw. Eind december verzegelden rechterlijke deurwaarders de deuren van het kerkgebouw.

Normen

Fjodor Pikin, de rechterhand van pastor Rinditsj, zette zich de afgelopen maanden in om de kerk weer open te krijgen. Volgens hem is het praktisch onmogelijk om alle bepalingen van de brandweer en de lokale autoriteiten uit te voeren: „Normen veranderen constant, maar het gebouw is oud en volgens oude normen gebouwd.”

Al voor de sluiting werd de kerk meerdere malen op haar vingers getikt door de brandweer. De brandveiligheid zou niet kunnen worden gegarandeerd. „We hebben eerder instructies gehad en hebben alles op tijd uitgevoerd. Maar om de een of andere reden kwam vorig jaar de inspectie en die behandelde ons heel onredelijk. Ze daagden ons voor de rechter om het gebouw te sluiten.”

In de praktijk waren veel eisen onmogelijk uit te voeren: „Als we de deuren gaan verbreden, kunnen de muren gewoon omvallen”, zegt Pikin. De kerk besloot daarom documenten te kopen via een andere organisatie, waarin staat dat alles „als het ware” in orde is. Met die documenten kwam de kerk de inspectie wel door. In totaal kostten de documenten voor de heropening naar zijn schatting ruim 7 miljoen roebel, zo’n 100.000 euro, schat Pikin.

Het was een moeilijke tijd, schrijft Rinditsj over de afgelopen maanden: „Was er genoeg kracht, dan was er niet genoeg geld. En als het geld kwam, leek het alsof we niet genoeg kracht hadden.” Toen Rinditsj en zijn kerk het gebouw met de naam ”pobeda” –overwinning– kochten en renoveerden, besloten ze het gebouw niet te hernoemen. „Blijkbaar niet voor niets”, zegt Rinditsj.

De eerste paar maanden kwam de gemeente samen in het kerkgebouw van de plaatselijke Adventisten. Maar toen alle kerken in Rusland vanwege de coronacrisis dicht moesten, bleven alleen de online kerkdiensten van Rinditsj over. Volgens Pikin lijkt de sluiting leden te hebben gekost.

Beeldvorming

Kerken met een gebouw hebben meer rechten en mogelijkheden. Het lukt kerken nauwelijks om een gebouw te huren. „Een kerk zonder gebouw kan geen gebouw huren van de overheid. Over het algemeen verhuurt de overheid geen gebouwen aan evangelische kerken”, legt Pikin uit.

Ook in de private sector is het moeilijk om aan een huurgebouw te komen. „Mensen zijn bevooroordeeld. In de media, in programma’s op tv, is er een negatieve beeldvorming tegenover evangelische gelovigen. Mensen zijn bang en terughoudend om gebouwen te verhuren aan protestantse kerken.” Volgens Pikin is het hebben van een gebouw cruciaal, zodat ook nieuwe mensen naar de kerk kunnen komen.

De Ambassade van Jezus vecht al langer om te kunnen blijven voortbestaan. De autoriteiten vielen eerder over enkele Afrikaanse studenten die de kerk bezochten en beboetten een meisje die een filmpje had gedeeld op sociale media waarin ze mensen opriep om naar de kerk te komen. De kerk zelf moest vanwege deze „kwaadaardige overtredingen” meer dan een half miljoen roebel (8000 euro) boete betalen aan de staat. Volgens Pikin beperkt de Russische wetgeving de rechten van christenen. Zo verliezen onderwijsinstituten hun licentie en als men in het bezit is van een buitenlands diploma, mag men geen geestelijke worden. Wat te doen als vervolging komt? „We maken ons klaar voor verschillende gebeurtenissen, maar het is onmogelijk ons op alles voor te bereiden. We geloven en bidden dat alles goed komt.”

Naar schatting telt Nizjni Novgorod zo’n 20.000 protestantse christenen.