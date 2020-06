Russische evangelist sterft aan verschijnselen corona

Nikolai Ivanovitsj Jasjoekovski, een Russische evangelist die al 24 jaar wordt ondersteund door Stichting Friedensstimme, is dinsdagmorgen 9 juni op 56-jarige leeftijd plotseling overleden als gevolg van een dubbele longontsteking.

Nikolai, die in 2017 Nederland bezocht, diende een gemeente in Aleksandrovskoye als predikant/evangelist. Hij laat zijn vrouw Ljoeda en twee adoptiekinderen achter. „Een gedreven evangelist werd door de Heere thuisgehaald”, aldus Friedensstimme dinsdag.

In een persbericht dat de stichting verspreidde, schrijft ze: „Op het moment dat Nikolai te maken krijgt met het coronavirus in Rusland deelt hij het verlangen om mensen op te zoeken met het Evangelie. Hoewel hij weet dat het coronavirus gevaarlijk is, heeft hij geen angst om te sterven en blijft hij zoeken naar mogelijkheden om met mensen te spreken over hun ziel: „Mijn leven is in de handen van de Heere. Ik ben bezorgd over de verloren zielen, die beven van angst voor dit ernstige virus en nog voor eigen rekening leven. Hen zou ik zo graag de grote liefde Gods en de redding in Christus te verkondigen. Zijn komst is nabij!””

Russische evangelist: Geroepen tot evangelisatie in afgelegen delen van Siberië

Nikolai groeide, aldus Friedensstimme, op in een christelijk gezin „met godvruchtige, biddende ouders. Zijn vader was voorganger in de tijd van de Sovjetvervolging. Na zijn bekering ontving hij het verlangen om te getuigen van de liefde en barmhartigheid Gods. De Heere riep hem om in een klein dorp, midden in de Siberische taiga, het Evangelie te verkondigen. Dit deed Nikolai ernstig, trouw, met grote liefde en diepe bewogenheid voor verloren zielen. Ook bezocht hij met de kotter ”De blijde boodschap” elk jaar de vele verloren dorpen langs de rivier de Soswa.”

In 2017 waren Nikolai en zijn vrouw Ljoeda te gast op de Ontmoetingsdag van Friedensstimme. „Zij voelden zich verbonden met hun broeders en zusters in Nederland, en de afgelopen weken informeerden zij vaak naar hoe het met ons ging. Het coronavirus was voor Nikolai, altijd de evangelist, een grote beproeving. Omdat hij er nu niet op uit kon om de Blijde Boodschap te verkondigen. Maar hij was in geen enkel opzicht bang.”