Rusland staat diensten in woningen toe

In Rusland mogen godsdienstoefeningen in privéhuizen gehouden worden. Dat heeft de Hoge Raad in Sint-Petersburg vorige week vrijdag besloten ten gunste van een adventist. Dit is buitengewoon belangrijk nieuws, zegt Filip Uijl, woordvoerder van stichting Friedensstimme, desgevraagd. „Deze zaak heeft juridisch grote gevolgen.”

In Rusland vindt een meerderheid van de kerkelijke samenkomsten buiten de Russisch-Orthodoxe Kerk plaats in een woonhuis. De rechtbank heeft nu gesteld dat een huis niet alleen „materiële behoeften” stilt, maar ook „spirituele”, zo meldde de christelijke hulporganisatie Barnabas Fund vrijdag. Adventiste Olga Glamozdinova had in 2017 een straf van omgerekend 140 euro gekregen, omdat zij diensten in haar woning in Veselyi (in de regio Rostow) belegde. Glamozdinova ging in beroep en heeft nu dus gelijk gekregen.

De directeur voor publiciteit en godsdienstvrijheid van de West-Russische Unie van de Zevendedagsadventisten, Wassily Ivanovich Nichik, stelt desgevraagd dat de uitspraak ook op toekomstige gevallen toegepast kan worden. „Als een gemeente in een woonhuis bijeenkomt, is dit, zoals de rechtbank nu bevestigt, absoluut legaal.” Voorzichtigheid is volgens hem wel geboden als een woonhuis alleen voor kerkelijke activiteiten gebruikt wordt en niet meer voor bewoning.

In 2016 werden de antiterreurwetten in Rusland van kracht, die zich massaal tegen de godsdienstige gemeenschappen keren en missionaire activiteiten inperken. Zo mogen volgens deze wetten geen godsdienstoefeningen in privéwoningen gehouden worden, maar alleen in „godsdienstige gebouwen.”

Veel christenen hebben deze rechtszaak met grote belangstelling gevolgd, stelt Uijl. „De christenen met wie Friedensstimme contact heeft, de niet-geregistreerde baptisten, hebben gebeden en gevast voor deze zaak. Met enige regelmaat worden voorgangers of eenvoudige gelovigen beboet omdat ze in hun woonhuis kerkdiensten beleggen. De hoogste rechter van Rusland heeft daar nu een positieve uitspraak over gedaan en gesteld dat een woonhuis ook gebruikt mag worden voor religieuze doeleinden.”

Er is reden tot dankbaarheid, maar niet tot euforie. Uijl: „Deze wet heeft gevolgen voor andere zaken, maar tegelijkertijd moeten we realistisch zijn. In heel Rusland worden christenen buiten de Orthodoxe Kerk op allerlei manieren tegengewerkt. Dat zal zo blijven. Onlangs gaf een rechter bevel tot het sluiten van een kerk, omdat zogenaamd de brandveiligheid in het geding was. Maar het positieve van het bericht van vorige week laat wel zien dat er juridische cases zijn van groot belang die ten gunste van Russische onderdanen afgesloten worden. Dit gaat in tegen de landelijke trend.”