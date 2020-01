Rusland bouwt gigakerk in Jekaterinburg

Een vooraanstaande Russische priester, ”vader” Sergej (Nicolai Romanov), wil een Russisch-Orthodoxe kerk gaan bouwen. De kerk moet het grootste orthodoxe gebedshuis ter wereld worden.

Het nieuwe kerkgebouw moet komen op het grondgebied van een drukbezocht vrouwenklooster in de buurt van Jekaterinburg, een stad op zo’n 2000 kilometer ten oosten van Moskou. Dat meldde de Russische krant Kommersant.

Zjanna Rjabtseva, voorzitter van het regionale parlement in Sverdlovsk en gemeentelid bij vader Sergej, zegt dat het idee er al langere tijd is. Ze legt uit waarom het kerkgebouw een capaciteit moet hebben van 37.000 bezoekers: „In vakanties wordt het klooster bezocht door duizenden pelgrims uit verschillende steden in Rusland en uit andere landen. Tijdens de doopplechtigheid (met Driekoningen, WI) dit jaar moesten mensen soms wel tweeënhalf uur in de rij wachten.”

Initiatiefnemer vader Sergej (64) is een wat mysterieuze priester. Hij is biechtvader voor vooraanstaande politici en beroemdheden en was eerder politieagent. Hij zat 13 jaar in een strafkolonie, waarschijnlijk vanwege moord. Toen hij in 1997 vrijkwam, werd hij onder onduidelijke omstandigheden priester.

Chinezen

De Sint Sofiakerk, zoals de tempel zal worden genoemd, moet in Jekaterinburg komen te staan, op zo’n 25 kilometer van de plek waar de tsarenfamilie in 1918, een klein jaar na de Russische Revolutie, werd vermoord door de bolsjewieken. Plannen voor de bouw van de kerk zijn goedgekeurd door aartsbisschop Ilia (Alexej Nozdrin).

De kerk krijgt drie verdiepingen en wordt 77 meter hoog. De begane grond krijgt een oppervlakte van 11.000 vierkante meter. Afgelopen zomer is een perceel voor de bouw aangekocht. Volgens sommige Russische media wordt de kerk gefinancierd door Chinese investeerders en zal ze worden gebruikt om Chinese pelgrims te ontvangen.

Rjabtseva zegt dat de architecten nog bezig zijn met het project en dat het plan nog verschillende controleprocedures moet doorlopen. De exacte bouwdata zijn daarom nog niet bekend.

Snelle groei

Het aantal kerkgebouwen van Russisch-orthodoxe signatuur groeit al jaren in rap tempo. Sinds in 2010 een wet werd aangenomen die de kerk het recht geeft op teruggave van door de overheid geconfisqueerde grond, keren in grote Russische steden voormalige kerken terug. Volgens de Russische patriarch Kirill kan de bouw van nieuwe kerken de tijd goedmaken dat de Russen het „zonder God” moesten stellen in de atheïstische Sovjet-Unie.

Op dit moment is de grootste orthodoxe kerk de Heilige Drie-eenheidkathedraal in Tbilisi (Georgië), goed voor 15.000 bezoekers.