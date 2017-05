Ruim miljoen voor boek met 95 stellingen

Een van de eerste uitgaven van de 95 stellingen van Maarten Luther, heeft maandag op een veiling in Duitsland 1,1 miljoen euro opgebracht. Het gaat een uitgave uit 1517 van drukker Adam Petri in Basel.

Het pamflet werd geveild door antiquariaat Reiss & Sohn uit Köningstein, bij Frankfurt. Een buitenlandse koper telde het bedrag neer. Het veilinghuis had gerekend op een opbrengst van 150.000 euro. Het geveilde boekje verscheen slechts enkele weken nadat Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Volgens het veilinghuis is de uitgave extreem zeldzaam en alleen te vinden in enkele universiteitsbibliotheken. Tegelijk met het boekje werden ook andere zeldzame werken uit de tijd van de Reformatie geveild, waaronder een bundel spotprenten van Cranach uit 1521, onder de titel ”Passional Christi und Antichristi”.

Expositie in Utrecht

Museum Catharijneconvent in Utrecht houdt van 22 september tot en met 28 januari een grote expositie over Maarten Luther. Het museum wil de reformator, zijn werkwijze, zijn tijd en zijn tegenstanders van zo veel mogelijk kanten belichten.

In de expositie wordt met name de ‘marketing’ van Luther voor het voetlicht gebracht: „Hoe lukte het Luther om van onbekende monnik uit te groeien tot icoon van de Reformatie? Welke vernieuwende propagandamiddelen wist hij 500 jaar geleden in te zetten voor de campagne die hij voerde? Hoe wist hij zó veel mensen te bereiken en overtuigen van zijn ideeën?” vraagt het museum zich af.

Noord-Hessen

In het voormalige Duitse graafschap Noord-Hessen (Kassel en omgeving) wordt op diverse plaatsen stilgestaan bij Luther en de Reformatie. Rond 1517 was daar graaf Philipp I aan de macht, die ook wel de Grootmoedige werd genoemd. Hij was een van de belangrijkste landheren van zijn tijd en een bepleiter van de Reformatie. Aan Philipp I wordt onder andere de oprichting van de universiteit van Marburg als eerste protestantse hogeschool toegeschreven. Op de website nordhessen.de/nl/500-jaar-reformatie is een overzicht van activiteiten te vinden.

Luther en Latzel

Een combinatieaanbieding van het Playmobilpoppetje van Maarten Luther met preken van de Bremer voorganger ds. Olaf Latzel blijkt populair. De initiatiefnemer, de Duitse internetboekhandel sendbuch.de, verstuurde al 8500 exemplaren van het poppetje in combinatie met een preken-cd. Volgens eigenaar Matthias Skusa van de boekhandel preekt ds. Latzel net als Luther helder, direct vanuit de Bijbeltekst. „Hij geeft er niet om wat kerkleiders daarvan denken.” Ds. Latzel is voorganger van de Bremense Martinikerk en trekt in Duitsland regelmatig de aandacht met zijn behoudende opvattingen.

Van het Playmobilpoppetje van Luther gingen meer dan 750.000 exemplaren over de toonbank.

Tentoonstelling in etalage

In een etalage van een leegstaande winkel aan de Fortuinstraat in het Overijsselse Hardenberg is een tentoonstelling ingericht over het voormalige klooster van Sibculo, zo meldde de Stentor woensdag. Het klooster werd gesloten als gevolg van de Reformatie. Resten ervan zijn nog steeds zichtbaar. De etalage blijft ingericht tot eind augustus.