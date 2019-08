Ruim jaar na schandaal richt Willow Creek blik vooruit

Willow Creek Church wil „naar de toekomst kijken”, ruim een jaar na de misbruikbeschuldigingen tegen voormalig voorganger Bill Hybels. Vanuit slachtoffers klinkt echter kritiek op de manier waarop de Amerikaanse megakerk met hun ervaringen omgaat.

Een „verzoeningsdienst” in de Willow Creek Community Church in het Amerikaanse South Barrington –nabij Chicago– moest vorige week dinsdag dienen als afronding van een periode die in het teken stond van misbruikbeschuldigingen.

Ruim een jaar geleden, in maart 2018, ging de stichter van de kerk, Bill Hybels, met vervroegd pensioen. De reden: beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres.

Aanvankelijk vonden de aanklachten weinig gehoor. Hybels zei op te stappen „omdat de negatieve aandacht een vruchtbare bediening in de weg zou staan.” De oudsten van de gemeente steunden hem. Er zou sprake zijn van een poging Hybels „in diskrediet te brengen.”

Die visie bleek echter onhoudbaar. Steeds meer vrouwen –inmiddels tien– kwamen met beschuldigingen naar voren. In augustus trad het hele leiderschapsteam af, met de erkenning dat zij te veel achter Hybels zijn blijven staan.

Sinds januari heeft de inmiddels sterk verdeelde gemeenschap een nieuw leiderschapsteam, dat werk maakte van het onderzoeken van alle beschuldigingen. Die bleken „geloofwaardig”, concludeerden de oudsten in maart. Hybels zelf ontkent de meeste beschuldigingen aan zijn adres. Hij wil niet meer met de oudsten in gesprek.

Twee weken geleden verstuurde het leiderschapsteam een boodschap aan de leden van de kerk, „bedoeld als laatste publieke verklaring over dit onderwerp.” De oudsten uiten in de brief verontschuldigingen richting de slachtoffers. „We geloven jullie aanklachten richting Bill.” Ook spreken de leiders het verlangen uit naar „een stap richting de toekomst” met „de oproep ons te verzoenen met God en met elkaar.” De verzoeningsdienst die in het teken moest staan van deze oproep werd vorige week dinsdag geleid door de oudsten.

Meerdere vrouwen die beschuldigingen uitten richting Hybels, reageerden echter teleurgesteld op de bijeenkomst. Zo schrijft Nancy Beach in een blog dat er „geen namen werden genoemd en geen verontschuldigingen aangeboden. Er werd slechts gesproken over verzoening. Voor we het wisten, vierden we het avondmaal samen. Terwijl ik dacht dat schuldbelijdenis en avondmaal zouden volgen ná openheid en waarheid.”

Beach schrijft te begrijpen dat gemeenteleden „een diep verlangen hebben om verder te gaan. Maar probeer je een ogenblik in onze schoenen te verplaatsen. We vragen slechts aan mensen om dapper de waarheid te spreken. Om de zonde bij de naam te noemen zodat werkelijke genezing kan plaatsvinden.”

Wekelijks bezochten eind 2018 zo’n 24.000 mensen de diensten van Willow Creek in South Barrington en zeven satellietlocaties. Het lijkt erop dat het kerkbezoek de laatste maanden fors terugliep als gevolg van de misbruikbeschuldigingen. Wereldwijd zijn er meer dan 10.000 gemeenten verbonden met het internationale Willow Creeknetwerk.