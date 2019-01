Ruim helft Amerikaanse jongeren verlaat kerk vanwege start studie

Meer dan de helft van de Amerikaanse jongvolwassenen verlaat de kerk als ze gaan studeren. Dit stelt een onderzoek van LifeWay Research dat vorige week werd gepubliceerd.

Het onderzoek werd in 2017 gehouden onder ruim 2000 kerkelijke jongeren. Van de deelnemers gaf 66 procent aan de kerk voor minstens een jaar te hebben verlaten.

De grootste categorie jongvolwassenen noemde de veranderde levensomstandigheden als belangrijkste reden om de kerk te verlaten. In de andere categorie werden vooral redenen opgegeven die kerk- of predikantgerelateerd zijn, of verband houden met religieuze, ethische of politieke overtuigingen of het kerkelijk jeugdwerk.

Zo’n 34 procent van de jongeren in de eerste categorie gaf aan niet meer naar de kerk te zijn gegaan toen ze de overstap maakten van de middelbare school naar het vervolgonderwijs. Als hoofdreden voor de tweede categorie noemden de onderzochte jongeren de veroordelende of hypocriete houding van de leden van de kerk.

Ruim een derde van de jongeren die de kerk in hun studententijd verlieten, was na een aantal jaar toch weer regelmatig in de kerkbanken te vinden. Als redenen voor hun terugkeer noemden ze de invloed van familie of vrienden en het gevoel om „zin te hebben” om weer naar de kerk te gaan.