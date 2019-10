Ruim 250 miljoen mensen hebben geen enkel Bijbelvers in eigen taal

Nog 1,5 miljard mensen hebben geen complete Bijbel in hun eigen taal. Ruim 250 miljoen mensen daarvan hebben geen enkel Bijbelvers in hun eigen taal.

Dat blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek van Wycliffe Bijbelvertalers. Jaarlijks geeft de vertaalorganisatie inzicht in de vooruitgang van het wereldwijde Bijbelvertaalwerk.

„Het is een voorrecht om elke dag in een Nederlandse Bijbel te lezen”, zegt directeur Bram van Grootheest. „Dat besef wordt groter als je weet dat er nog miljoenen mensen verlangen naar het Evangelie in hun eigen taal. We werken er hard aan om de Bijbel ook te vertalen voor deze mensen.”

Uit het onderzoek blijkt dat alleen al in Azië 139 miljoen mensen wachten op een vertaling van de Bijbel. „Wereldwijd is de Bijbel al vertaald in die talen waar je makkelijk kunt werken. De talen waar nog een Bijbelvertaling nodig is, zijn vaak talen in moslimlanden of communistische landen. Zo zijn in Azië veel landen waar we niet zomaar kunnen beginnen aan het vertalen van de Bijbel. Simpelweg omdat het verboden gebied is voor christenen of voor het Evangelie. Deze gesloten gebieden maakt het werk extra moeilijk. Toch willen we doorgaan met het vertaalwerk. We voeren gesprekken hoe we vanuit Nederland nog meer kunnen bijdragen aan het werk in deze gebieden.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat in 2115 taalgroepen nog gestart moet worden met een Bijbelvertaalproject. Dit kan Wycliffe Bijbelvertalers niet alleen. „Ik ben dinsdag teruggekomen uit Ethiopië, waar ik het vertaalwerk van dichtbij mocht zien. Ik ben opnieuw onder de indruk geraakt van de omvang van de taak en hoe moeilijk de overgebleven talen te bereiken zijn met het Evangelie. Toch zie ik ook dat God doorgaat met Zijn werk. Dat geeft rust en vertrouwen. Het is Zijn werk. Tegelijk zet Hij daar mensen voor in. De steun van Nederlandse christenen voor het Bijbelvertaalwerk blijft nodig. Laten we blijven bidden voor de komst van zijn Koninkrijk ook in deze uithoeken van de aarde.”